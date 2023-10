SCILLA Scoperto il rudere di una chiesa dell'800 dedicata a S. Girolamo

chiesa scilla Si è svolto, nella sala delle adunanze di Palazzo San Rocco, l'incontro dal titolo "Scilla: alla ricerca del genius loci", ultimo appuntamento della rassegna culturale Mentelocale, organizzata dalla Biblioteca comunale "Antonia Assunta Paladino" e patrocinata dal Comune di Scilla.

La serata si è aperta con la musica del maestro liutaio Sergio Pugliesi, scillese, che ha deciso di rimanere nella sua terra per coltivare la sua passione e costruire strumenti musicali. La segretaria comunale Antonella Criaco ha ricordato il grande impegno dei volontari della biblioteca, mentre Valentina Muscinesi, responsabile della biblioteca, dopo aver ricordato come la rassegna Mentelocale sia riuscita a toccare più temi, riscontrando una grande approvazione da parte del pubblico, ha introdotto i tre relatori. Gianluca Bellantoni, componente dell'associazione "Magna Graecia" e volontario della biblioteca, ha parlato delle fortificazioni scillesie della scoperta effettuata durante una verifica dei tracciati e delle postazioni: <<Ci siamo imbattuti in un rudere che, dopo varie ricerche, abiamo scoperto essere un'antica chiesa, che fu dedicata a San Gerolamo da Don Giuseppe Bova, storico scillese vissuto nell'800. Abbiamo ripulito il rudere, non più visibile, che un tempo veniva identificato come U puntuni ra cresia>>. Sono state mostrate al pubblico per la prima volta le immagini del rudere.

A seguire l'intervento della professoressa Adriana Velardi sulle origini del mito di Scilla e sulle antiche stampe che ritraggono la cittadina della Costa Viola. Ha chiuso la serata Enrico Pescatore che ha parlato del mistero dei faraglioni scomparsi a fine '800 per costruire il porto. (t.f.)