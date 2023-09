L’onda blu di Plastic Free è pronta a invadere l’Italia per il settimo evento nazionale dell’associazione: 10 appuntamenti in Calabria

plastic freeUn weekend dedicato al Pianeta e alla lotta contro l’abbandono dei rifiuti: Plastic Free si prepara al suo settimo evento nazionale che vedrà oltre 240 città italiane coinvolte contemporaneamente in azioni di pulizia e sensibilizzazione ambientale sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre.

Come ogni anno, i volontari di tutta Italia si impegneranno insieme in un’azione collettiva per il bene del Pianeta, con l’obiettivo di liberare dai rifiuti abbandonati le spiagge e le rive dei fiumi delle città della penisola.

Anche la Calabria è pronta a scendere in campo con ben 10 appuntamenti, che avranno luogo sabato e domenica, sulle spiagge di Reggio Calabria, Roccella Jonica, Palmi, Gioia Tauro, Pizzo, Tropea, Parenti, Stalettì, Rende, San Giovanni in Fiore e Lamezia Terme.

A Reggio Calabria la spiaggia prescelta sarà la spiaggia “Pet Friendly” di Catona, nei pressi del Limoneto. L’appuntamento è per il 30 settembre alle ore 09:30.

La divisione reggina dell’associazione in blu lavorerà insieme ad altre realtà attive nel territorio, con le quali ha già in passato avviato collaborazioni positive per il bene della città: Associazione Coopisa, Azione Sociale, Arci Reggio Calabria, Stazione E1, Circolo Laudato Si e Monkey Yoga.

Per partecipare è necessario iscriversi, gratuitamente, sul sito dell’associazione cliccando “Partecipa” al link: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/5395/30-set-reggio-di-calabria

La partecipazione è aperta a grandi e piccini.

Si consiglia di portare con sè dei guanti da lavoro e una borraccia con l’acqua. Tutto il resto dell’occorrente sarà fornito dall’associazione e da Teknoservice, che si ringrazia per la collaborazione.

L’evento è autorizzato dal Comune di Reggio Calabria.