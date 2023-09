Albano al Museo di Reggio Calabria in visita ai Bronzi di Riace

Albano a Reggio CalabriaConferenza stampa di Albano Carrisi a Reggio Calabria prima di salire sul palco di piazza Indipendenza per chiudere le iniziative organizzate dalla Regione Calabria per festeggiare il 50esimo anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. Accanto al famoso cantante pugliese, all’interno del museo di Reggio Calabria, c’era la vice presidente della giunta regionale, Giusi Princi e l'assessora comunale alla cultura, Irene Calabrò. Sullo sfondo le statue dei Bronzi di Riace che Al Bano ha visitato e per le quali ha avuto parole di ammirazione.

“Ho provato tante emozioni - ha detto Al Bano - nel vedere questi signori che in cinquanta anni hanno incantato tante persone. Cinquanta anni sono passati e molti altri ancora ne passeranno, perché resisteranno nella storia dell’essere umano, nell’infinità del tempo per rappresentare la bellezza dell’arte dei nostri territori”.