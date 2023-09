Ranieri Cantieri Nautici: leader nella produzione di barche dalla Calabria all’Italia

ranieriLa 63° edizione della Fiera Internazionale di Genova accoglie con orgoglio la prestigiosa presenza di Ranieri Cantieri Nautici, un’azienda calabrese specializzata nella produzione di barche dall’eccellente qualità e dal design innovativo. Lo stand BN63 è il punto di riferimento per gli appassionati di nautica che desiderano ammirare da vicino le imbarcazioni di questa rinomata casa costruttrice che con 50 anni di cantieristica, industria all’avanguardia, partecipa al suo 44esimo Salone Nautico Internazionale. L’esperienza decennale e la passione per il mare contraddistinguono Ranieri Cantieri Nautici, che è riuscita a farsi apprezzare sia nel mercato nazionale che internazionale.

Grazie all’attenzione per i dettagli e all’utilizzo di materiali di alta qualità, l’azienda è riuscita a raggiungere un elevato standard di eccellenza nel settore. La produzione di barche spazia da modelli per la pesca sportiva a imbarcazioni per il diporto, garantendo una gamma completa e variegata per soddisfare le diverse esigenze dei clienti. Ogni imbarcazione è progettata con cura e realizzata con maestria dai professionisti di Ranieri Cantieri Nautici, che mettono la loro competenza al servizio di una clientela sempre più esigente e attenta alle prestazioni e alla sicurezza. Nonostante sia radicata in Calabria, l’azienda ha acquisito una solida reputazione nazionale ed internazionale diventando un punto di riferimento per gli amanti del mare in tutta Italia. Infatti possiamo riscontrare la presenza di 80 punti vendita in Italia così come in Europa, con l’esportazione del 30% del prodotto.

Le imbarcazioni Ranieri sono sinonimo di qualità, affidabilità e prestazioni elevate. La partecipazione alla Fiera Internazionale di Genova è un’opportunità per l’azienda di condividere la propria esperienza e mostrare ai visitatori le ultime novità nel campo delle barche. Lo stand BN63 ospiterà la presentazione delle nuove linee di prodotti, oltre a meeting e convegni rivolti ad appassionati del settore. La presenza di Ranieri Cantieri Nautici alla Fiera di Genova rappresenta un punto di riferimento per gli operatori del settore e per i visitatori che desiderano conoscere nel dettaglio la gamma di barche offerte e usufruire di consulenze esperte. La qualità e la maestria delle imbarcazioni Ranieri lasciano senza dubbio un’impronta indelebile nel cuore degli appassionati di mare. Per ulteriori informazioni sugli orari di apertura dello stand e sulle novità presentate, è possibile visitare il sito web ufficiale di Ranieri Cantieri Nautici.