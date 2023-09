Venerdì 22 settembre si torna in piazza a Scilla per difendere lo "Scillesi d'America"

osp scilla I residenti non ci stanno e tornano a manifestare pacificamente ad un anno dalla chiusura della parte nuova dello "Scillesi d'America". Amarezza e tanta collera traspare da chi ha visto edificare con enorme sacrifici l'ospedale, grazie alla raccolta fondi degli immigrati. Venerdì 22 settembre un corteo si snoderà da Piazza Matrice a partire dalle ore 19.30 e attraverserà piazza San Rocco, via Umberto I, via Matteotti, via Roma, e via Tripi Superiore, fino a giungere davanti al presidio sanitario scillese. La manifestazione è organizzata dal Comitato pro Casa della Salute che da tempo lotta per scongiurare che la struttura di nuova costruzione dell'ex nosocomio venga abbattuta.

Il parroco di Scilla don Francesco Cuzzocrea ha dato la disponibilità a partecipare al corteo. Gli organizzatori invitano non solo l'intera popolazione scillese ma anche il grande bacino d'utenza che per anni è stato servito dallo "Scillesi d'America". <<Informiamo quante più persone possibili - riferiscono i membri del Comitato pro Casa della Salute - dobbiamo essere in tanti>>. I cittadini di Scilla non mollano e si dicono pronti a tutto: <<Non possiamo permettere che la struttura venga abattuta - affermano - non ci sono le garanzie che venga ricostruita. Servono dei lavori di manutenzione, probabilmente all'esterno dell'edificio, mentre internamente i locali sono integri e in buone condizioni. Noi siamo stati curati da un ottimo personale medico specialistico e non vogliamo perdere il nostro ospedale realizzato con i sacrifici dei nostri familiari immigrati in America>>.

t.f.