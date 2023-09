Nasce, dall'evoluzione del Panettone PIT, il brand dinamico Identità0963, in vista del Solstizio d'Estate 2024

Panettone PIT Grande successo per le quattro giornate "Estate Pit, Panettone e Passito", l'evento informativo promosso dal Distretto Identitario Alimentare di Accademia delle Imprese Europea, coordinato dal maestro pasticcere Paolo Caridi, nell'ambito delle Festività Mariane di Reggio Calabria.

La cittadinanza ha potuto confrontarsi con le aziende PIT del territorio calabrese, attraverso l'attenta selezione, e degustazione, dei principali prodotti identitari tra cui olio, miele, confetture, vino, salumi, formaggi, liquirizia, prodotti di Pasticceria e al Bergamotto di Reggio e, ovviamente "Panettone e Passito".



"Identità0963" dichiara il coordinatore Paolo Caridi "è il brand scelto per il nuovo dolce, nato dall'evoluzione concettuale del Panettone identitario in abbinamento con i Passiti territoriali, e che si differenzia con un proprio disciplinare di produzione. La sua desinenza rappresenta il distretto di appertenenza del laboratorio di produzione, in questo caso Vibo Valentia, e cambierà a seconda delle sedi e relativi ingredienti identitari utilizzati. Avremo quindi, in futuro, Identità0965, Identità06 e così via."



"Siamo pienamente soddisfatti del progetto" aggiunge Giuseppe Ariobazzani, Presidente di Accademia delle Imprese Europea "e convinti che il lavoro che stiamo facendo rispetti in toto le azioni di marketing territoriale integrato che l'Accademia ha come finalità principale per la promozione e la valorizzazione dei prodotti identitari"



"Stiamo lavorando" conclude il maestro Caridi "sia sul packaging che sulla promozione, per arrivare pronti al primo evento nazionale, previsto per la notte del Solstizio d'Estate 2024, con protagonista questa nuovo prodotto, grazie anche alla entusiastica condivisione del progetto da parte di tanti laboratori in tutt'Italia"