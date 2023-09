BAGNARA CALABRA Inizio nuovo anno scolastico, il messaggio agli studenti dell'Assessore Angela Randazzo

Angela RandazzoOgni inizio è fatto di buoni propositi

L’inizio del nuovo anno, di un nuovo lavoro, di un viaggio, di una relazione e persino l’inizio della vita. Sin dalla nascita seppur istintivamente e per puro spirito di sopravvivenza seguiamo dei propositi. Il mio augurio per voi all’inizio di questo nuovo anno scolastico è che possiate essere propositivi. Esserlo per spirito innato o imparare ad esserlo è indubbiamente un vantaggio in una società che ci vuole conformati ad un modello sociale e culturale dominante e vi permetterà di migliorarvi con voi stessi e con gli altri. Abbiate sempre il coraggio di proporre buone idee per aiutare il prossimo. Il mondo ha bisogno di aiuto, di nuovi punti di vista e di nuovi e positivi interventi. Ne ha bisogno la natura, la città in cui vivete, la politica, la famiglia e non ultima la scuola, il compagno che vi siede accanto e voi stessi.

Assumete tra i banchi di scuola così come in ogni ambito un atteggiamento analitico e critico se serve, costruite soluzioni ai problemi, presentate proposte concrete e non cercate mai facili alternative o raggiri. Siate sempre predisposti all’ascolto, alla condivisione degli obiettivi, al coinvolgimento e alla motivazione. Utilizzate a piene mani la stessa creatività che già possedete senza saperlo perché bloccata dalla tendenza dirompente all’omologazione e al flusso di massa. Pensate con intelligenza e astuzia prima di agire e comunicate con pazienza e tolleranza. Siate forti per sopportare il peso della responsabilità e imparate a farvi carico delle conseguenze delle iniziative avute. Il mio augurio per voi oggi è che possiate utilizzate la scuolaal meglio per abbozzare il progetto della vostra vita e che possiate fare di tutto per concretizzarlo. Scatenate sul mondo una tempesta di idee, avete il diritto ed il dovere di farlo!!!!!

Buon inizio cari bambini e ragazzi