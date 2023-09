E' morto il dott. Francesco Fortebuono, fondatore e amministratore della Fortebuono Metallinfissisrl

francesco fortebuonoE' morto all'età di 80 anni, un caro amico, il dott. Francesco Fortebuono. Si è spento nella mattinata di martedì 5 settembre 2023 il fondatore e amministratore della FORTEBUONO METALLINFISSI SRL, oggi uno dei principali produttori calabresi di attrezzature per l’arredo urbano.

Dopo la laurea a Perugia torna in Calabria dove vince il concorso a cattedra portando quella ventata di innovazione con il suo approccio semplice antesignano delle didattiche docente discente poi diffuse decenni dopo. Nel 1971 fondò a Palmi la Fortebuono Metallinfissisrl, dando lavoro a tante famiglie, portando per primo la lavorazione degli infissi in alluminio. Ha ricoperto incarichi come vicesindaco del Comune di Palmi, sindaco della Banca Popolare di Palmi, Presidente del circolo ufficiali e professionisti di Palmi, Presidente dello Juve Club di Palmi . Ha promosso iniziative a sostegno dello sviluppo culturale e del territorio, pubblicando diversi libri di autori Calabresi, ha promosso lo sport facendo da sponsor a squadre come La Palmese e la Bagnarese Ha partecipato attivamente alla vita associativa dei Lyons del distretto di Palmi Premiato dalla CCIAA di Reggio Calabria nel 2012 per l’importante contributo alla crescita del territorio reggino .

francesco fortebuono 1La Calabria perde oggi, uno dei più straordinari e visionari imprenditori della nostra terra, un uomo che ha avuto la capacità di intraprendere un percorso di sviluppo, produzione e ricerca molto innovativo e di grande valore. Quello del dott. Francesco Fortebuono è stato un percorso lavorativo e umano emblematico, la dimostrazione che la capacità di fare impresa può non disgiungersi dall'attenzione verso gli aspetti sociali che interessano le comunità in cui questa si compie, fornendo al contempo opportunità di crescita per generazioni di lavoratori. Spiccata la sua generosità, la sua sensibilità e la sua costante disponibilità con cui negli anni ha contribuito fattivamente alla sviluppo di questo territorio rimarranno, insieme al suo fare discreto, i fulgidi esempi di un uomo che Palmi ed il circondario non dimenticherà mai.

