BAGNARA CALABRA Conclusa l'attività estiva in biblioteca, si pensa già alla nuova programmazione

Giunti al termine della quinta edizione della rassegna culturale "Estate in Biblioteca", desidero ringraziare di cuore tutti coloro che si sono prodigati per la buona riuscita di questa iniziativa, che ormai da cinque anni regala ai bagnaresi delle piacevoli serate all'insegna del Sapere, ma anche della condivisione, della cooperazione, della cultura.

Anche quest'anno, nonostante le inevitabili e le imprevedibili difficoltà logistico-organizzative ce l'abbiamo fatta, riscuotendo ottimi risultati, sia in termini di pubblico che di idee seminate. Grazie al Sindaco e all'Amministrazione Comunale, all'Assessora Angela Randazzo, che si è prodigata per garantire la buona riuscita delle iniziative, ma grazie anche a Rocco Fedele che si è sempre mostrato disponibile ed entusiasta. Grazie anche al Comune dal punto di vista "tecnico", al mio Capo ufficio dott Enzo Calabrò che mi sopporta e mi supporta. Grazie alle associazioni e alle realtà operanti sul territorio, che ormai da un lustro agiscono in sinergia per garantire un cospicuo calendario di eventi: IRC, il presidio locale di Libera, Carmelo Tripodi e Costaviolanews media-partner di eccezione, la Cartolibreria Demaio col "libraio di fiducia" Daniele Parrello, New Nedia di Santino Dato ,ma grazie soprattutto ai volontari, ormai amici, che ogni anno si occupano di tutto, dal microfono alle sedie, dai comunicati stampa alle locandine: Raimondo Cacciola, Maria Rosaria Gioffré, Roberta Macri, Gianmarco Iaria, Marilena Tripodi, Natale Zappalà.

Grazie anche a tutti gli autori che ci onorato e lusingato per la loro presenza: Mimmo Gangemi, Lelio Bonaccorso, Roberta Sofia, Consolata Maesano la nostra Maria Rosaria Gioffrè con il suo capolavoro ‘a Liberare il giorno‘ Gregorio Ocello e Gabriele Laponte e non per ultimi grazie a Vincenzo Montalcini Bruno Palermo e Francesco Pupa per averci fatto rivivere la tragedia della strage di Steccato di Cutro. La biblioteca "Iracá-Lopresto" da oggi va in "ferie", per ristrutturazione, ma vi invitiamo già tutti alla riapertura, con una nuova, importante programmazione da regalare a tutti voi.

Giuseppina Luppino - Resp biblioteca - ric e pubbl