Prima dammi un bacio

-«Parto. Parto, torno.

In definitiva…

Come un eroe. Banale.»

- «Perché parti?»

-«Perché è scritto, è nel destino. Quotidianamente c’è sempre una partenza e un ritorno. I grandi eroi, nella vita quotidiana, lo fanno. Per me partire da B. a volte è un dolore da taglio, a volte invece è un sollievo.

Mi piace B. e non mi piace: la partenza acquista dei significati che sono anche inquietanti. Si parte, è bello, si ritorna, è ancora più bello.

Mi piacerebbe dare un senso piccante e sentimentale ad ogni partenza e ad ogni ritorno. Piccante ci riesco, sentimentale, di meno.»

La B. del citato è Bologna, la Bologna di Lucio Dalla. Ma è una riflessione che vien bene da adattare al senso della partenza in quanto tale, ai sensi del partente. Alle città da cui partire ed a cui ritornare e da cui poi ripartire ed a cui poi ritornare, centinaia, migliaia fra Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Sardegna e Campania.

Fra queste anche una B., la mia, la nostra B., B. presa in una morsa che sembra a tratti di odio. B. di musi lunghi, malumori e inimicizie, B. che non trova una sua oasi di pace. B. da cui in tanti andiamo via ed a cui tutti torniamo, per una settimana o un mese, per il calore degli abbracci di chi portiamo nel cuore nelle nevi e nebbie, monti, coste e spiagge lontane. B. che forse, per venire apprezzata davvero, deve essere vista da lontano. E allora un consiglio, senza alcun titolo né pulpito, voglio dartelo, caro lettore.

Vattene. Vai via. Vai via veramente.

Ma non perché tu che resti adesso, dopo i bagni ed i gelati d’agosto, sia più di danno che di beneficio. Non lo credo. E non credo nemmeno a quel vecchio adagio che ci piace di tanto in tanto tirare fuori, sulla qualità del presepe non eguagliata da quella dei pastori. No, B. non ha bisogno di gente diversa da quella che già ha. O che torna volentieri, anche per poco, e dà il suo contributo.

Vai via da B., ma per sentirne la mancanza. Per sentire la mancanza di tutti, amici e nemici. Alleati e avversari. Adulatori e detrattori a prescindere. Capetti e peones. Vai via, senti a me.

Senti la stretta allo stomaco di quando saluti le persone care, le persone amate, sapendo che dal giorno dopo - e chissà per quanti altri giorni – non potrai che sentirne la voce gracchiare al telefono e vederne il volto appiattito sullo schermo di uno smartphone. Vai via rattristandoti di non aver potuto salutare tutti, o fatto tutto quello che volevi fare.

Vai via sapendo che nelle giornate nere non ci sarà un lungomare, con le feroci onde d’inverno e la salsedine che ti graffia la pelle, a portarsi via i pensieri bui. Né i vicoli del tuo quartiere, gli odori, gli anfratti, financo ogni singola mattonella rotta sul marciapiede, che conosci a memoria, e gli occhi languidi del tuo cane, a curarti le scottature dell’animo.

Vai via perché B. ha bisogno di quell’amore di chi va via. Che forse sembra più forte perché costruito sul piano dell’ideale. Ma che ti stringe lo stomaco e il petto, trattenendo le lacrime che si specchiano su quelle dei tuoi cari, attraverso il vetro di un treno in partenza. E che non ti fa desiderare altro che il bene per loro, e per la terra che ti ha generato.

E vai via, caro lettore, anche per sperimentare la tua sostituibilità. La tua surrogabilità. Che è anche la mia. È quella di tutti. Che siamo utili, tutti. Ma indispensabili, nessuno. E nemmeno eterni.

Qualche settimana fa mi trovavo a rientrare da qualche giorno fuori B.: era pomeriggio, era controra, o appena dopo. Era il momento in cui ci si desta un minimo dal torpore per avviare le attività pomeridiane, lente, di un paese di mare della provincia. Erano i giorni di quel caldo asfissiante, afoso, irrespirabile, complice spesso dei roghi appiccati da mano infame, criminale. Come un miraggio apparve S., paese del Mito, dalla Via Marina, in un punto da cui mai l’avevo vista. Realizzai, quasi istantaneamente, di non ricordare o, forse, di non aver mai visto sino a quel momento B. senza il locale di S. poggiato su Piazza L.

Un paio d’ore dopo realizzai invece che, di certo e senza alcun dubbio, mai avevo visto, ma nemmeno immaginato, e di certo, faticavo pure ad immaginarla, una Chiesa M. senza Don S.

Era il giorno delle sue esequie.

«Cambiamento» è la parola del momento. Citata con accezione positiva o negativa, con orgoglio o con sarcasmo. Come se fosse una scelta consapevole, e non la pura e semplice regola dell’esistente. Che è quello che è, in realtà. Il semplice succedersi degli eventi, connotato dall’inevitabilità. È la norma. Così come la norma è la sostituibilità.

E qui arrivo alla parte che non mi piace, quella concreta. Sapete com’è, io preferirei sempre volare: «Tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali…».

C’era un tempo in cui scrivevo quotidianamente di B. Quel tempo, per il momento, non è più. Era da quando ero tornato, due mesi fa e più, che provavo a scrivere. Ma non mi veniva bene nulla. Scrivevo e mi fermavo, scrivevo e cancellavo. Ho troppo rispetto per l’atto dello scrivere – e il conseguente pretendere di incollare a quel che scrivi gli occhi dei lettori – da provare a regalare solo parole vuote. Mi hanno insegnato che scrivere vuol dire consumare penne, taccuini e suole delle scarpe; che le cose le devi vedere con i tuoi occhi, toccare con mano. Che il telefono serve solo a fissare appuntamenti per parlare con l’interlocutore guardandolo negli occhi. Scrivere, raccontare, mi hanno insegnato che così è. O, semplicemente, non è.

Ed è per questo che ho atteso lo spirare d’agosto per provare a scrivere qualcosa, con qualche chilata di gelatini nello stomaco e un accenno di abbronzatura che in Padania fa comunque la sua figura.

Rruppistuvu i cugg*iuni. Ma detto con affetto, sia chiaro. Il livello del dibattito certe volte rasenta certe gare di distanza, o certe gare di lunghezza, righelli alla mano, che fanno i ragazzini nei bagni delle medie. Cioè io boh, mi ncrisciu, ringrazio di non scriverne al momento, sarebbe desolante. Ma tant’è.

Al netto dei circoli viziosi del “Noi l’abbiamo fatto meglio”, del “Quando c’eravamo noi”, del “Se ci fossimo stati noi” e del “Quandu c’eruvuvuifacistuvu c*z*i”, due consigli a testa mi sento di darli.

Alla maggioranza: 1) Faccia squadra. O orchestra. O qualsiasi altra metafora venga meglio capire. Una squadra con tutti attaccanti con voglia di far gol prende imbarcate in difesa; un’orchestra di soli solisti, suona a membro di jack russell. 2) Non perda il contatto con la realtà e con l’elettorato. Ascoltare sempre chi rappresenti. Coinvolgere sempre chi ti ha votato. Che poi è l’errore che ha fatto chi c’era prima.

All’opposizione: 1) Staccarsi dal passato. Bocciato dall’elettorato. La narrazione infarcita di “incapacità” ed “inettitudine” attacca poco. Specie Se hai governato ed i tuoi errori li hai fatti. Perché governare è un’altra cosa, e chi sta lì oggi se ne sta rendendo conto. 2), Che è legato al 1): largo ai giovani. Che sembrano in rampa di lancio. E forze nuove, che coi dissapori ed i rancori del passato c’entrino nulla.

Un consiglio poi a B. comunità: occhi aperti. Occhi aperti sempre. Sui ragazzi, vostri figli. Su quello che succede, che è successo – e qui sì, il passato serve, insegna, o almeno dovrebbe – e che potrebbe succedere. Su quei fiumi di neve in pieno luglio che hanno mandato B. in testa alle cronache nazionali. Occhi aperti.

Che poi chi c’è dentro ed è preso dai musi lunghi, dai malumori, dalle inimicizie, non si rende conto dei progressi comunque fatti. Grazie al contributo di tutti. Di tutti. Delle maggioranze e delle opposizioni. Di chi si è impegnato e di chi si sta impegnando. Di chi un contributo vuole darlo, anche a costi personali esorbitanti.

Continuate a farlo, continuiamo tutti, ciascuno per il suo. Sennò ce ne andiamo per davvero. Ma ce ne andiamo tutti in un posto; il più frequentato del mondo. Sapeste quanta gente che ci sta. Il primo cittadino è amico mio.

E ditegli che vi ci ho mandato io.