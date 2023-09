Commemorato l'eroico marinaio bagnarese Carmelo Pellegrino, caduto nella battaglia di Capo Spada

Commemorazione marinaio Carmelo Pellegrino Rievocata a Bagnara Calabra l’importante battaglia navale della Regia Marina presso Capo Spada (punta nord occidentale di Creta) durante la seconda guerra mondiale. L'Amministrazione Comunale, l'Avis Provinciale di RC e l’Avis Comunale di Bagnara Calabra hanno inteso rendere omaggio a un marinaio bagnarese caduto eroicamente al suo posto di combattimento nella Battaglia di Capo Spada il 19 luglio 1940.

Presenti all'incontro le autorità civili e militari per commemorare l'eroico marinaio Carmelo Pellegrino morto in battaglia a bordo dell’incrociatore Bartolomeo Colleoni affondato a 5 miglia da Capo Spada dopo aver ingaggiato uno scontro con le unita’ navali nemiche inglesi. La sua famiglia conosceva solamente che il giovane marinaio era caduto in combattimento, ma i familiari ignoravano che fosse stato decorato con ben due medaglie al valore militare. Pertanto, a distanza di così lungo tempo, ben 83 anni, nel corso della serata, le due medaglie sono state pubblicamente consegnate ai familiari rendendo un doveroso riconoscimento a un ragazzo che tanto lustro ha dato alla sua cittadina e del quale Bagnara deve essere fiera e orgogliosa.