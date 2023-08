Grande successo a Bagnara Calabra per le prime due tappe del "Treno degli Dei"

Taglio della torta Oltre 100 viaggiatori sui 290 passeggeri del treno hanno già scelto di trascorrere la serata del 25 agosto a Bagnara, godendo anche del tour in motonave con partenza dal porto.

L'iniziativa organizzata dalla Regione Calabria, dalla Fondazione FS Italiane, e patrocinata dal Comune di Bagnara Calabra è nata da un progetto dell' Associazione Ferrovie in Calabria. Ben gestita dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Bagnara Calabra e supportata dalla Pro Loco, ha visto la presenza presso la stazione della cittadina della Costa Viola di circa 800 viaggiatori che hanno prenotato l'esperienza "Costa Viola By Night". <<Un occasione di promozione per il nostro territorio, le nostre tradizioni ed i prodotti tipici - recita una nota dell'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra - che va oltre le presenze in stazione e sul territorio, grazie alla campagna promozionale dell'iniziativa e sulla stampa, che ha raggiunto migliaia di persone data la massiccia promozione social che ha caratterizzato l'evento. Il successo, dovuto all'abilità di mettere in rete il treno con i servizi turistici del territorio e gli eventi programmati, vedrà il suo culmine con la notte bianca il 25 agosto prossimo. Oltre 100 viaggiatori sui 290 passeggeri del treno hanno gia scelto di trascorrere la serata a bagnara, godendo anche del tour in motonave con partenza dal porto. Le sinergie tra Ente Regionale, Terzo Settore e Comune che funzionano, per le quali riteniamo ancora una volta doveroso ringraziare la Dott.ssa Emma Staine e tutti i fautori di questa bellissima iniziativa che speriamo possa essere istituzionalizzata>>.

Red