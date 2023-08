BAGNARA CALABRA "Notte Bianca", tutto quello che c'è da sapere sulla viabilità cittadina (VIDEO)

I tre varchi di ingresso/uscita a/da Bagnara sono stati così riorganizzati in occasione della Notte Bianca prevista tra il 25 e il 26 agosto 2023:

Varco N. 1, SS18 ad intersezione con Via Dietro Rosario collegata a Via Generale Porpora il cui accesso è consentito ai residenti della zona Marinella ed esclusivamente ai clienti che dovranno raggiungere gli esercizi pubblici (ristoranti e pizzerie) ubicate nella zona Marinella dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023;

Varco N.2, SS18 ad intersezione con Via Stazione il cui accesso è consentito solo ed esclusivamente ai residenti della zona dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023;

Varco N.3, Via Garibaldi (Ponte Sfalassà) dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 il cui accesso è consentito ai residenti per raggiungere la propria abitazione ed ad i non residenti per raggiungere il Campo Sportivo dove poter parcare. All'interno del Campo Sportivo è prevista la presenza di un'unità che disciplini la sosta dei veicoli;

Interdizione al transito veicolare in Via Turati all'intersezione con Via Discesa Rosario dalle ore 20:00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 (non si potrà perciò procedere verso il centro del paese). Pertanto i veicoli provenienti dal Rione Marinella hanno l'obbligo di svolta su Via Discesa Rosario ed obbligo di svolta a destra all'intersezione con Via Umberto I° continuando su Via A. De Leo per poi uscire da Bagnara Calabra su prolungamento Via G. Denaro ed arrivare alla SS18;

Senso unico di marcia in entrata su Via Generale Porpora dall'intersezione con Via Dietro Rosario fino all'intersezione con C.so Vitt. Emanuele II° dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023. Di conseguenza dalle vie intersecanti con Via Generale Porpora è obbligo scendere direzione C.so Vitt. Emanuele II° e non salire verso Via Discesa Rosario o Via Umberto I°;

Senso unico di marcia da Via Umberto I° intersezione con Via Discesa Rosario a Via A. De Leo dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 con interdizione alla sosta dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 nel tratto di Via Umberto I° compreso tra l'intersezione con Via Discesa Rosario e Piazza Matrice;

Senso unico di marcia in Via A. De Leo dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 dall'intersezione con Piazza Matrice all'intersezione con Via Pietraliscia da cui possono procedere i veicoli residenti provenienti da prolungamento Via G. Denaro o Via Garibaldi. Interdizione alla sosta dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 nel tratto compreso dall'imbocco di Via A. De Leo all'intersezione con Via Pietraliscia;

Interdizione al transito veicolare di Via Turati dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 dall'intersezione con Via Discesa Rosario all'intersezione con Via Roma;

Interdizione alla sosta in Via Turati nel tratto compreso dall'intersezione con Via Don Minzoni all'intersezione con Via Roma dalle ore 16.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023. Sono riservati n°2 (due) posti prima del dehor ristorante “La Feluca” per i mezzi del Server a supporto degli spettacoli musicali e n°1 (uno) posto subito dopo il dehor del ristorante “La Feluca” per l'ambulanza della Croce Rossa Italiana;

Interdizione al traffico veicolare in Via Nastari dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023. Per i veicoli in sosta è consentito eccezionalmente dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 transitare in direzione Via Garibaldi per uscire da Bagnara Calabra;

Interdizione al traffico veicolare dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/04/2023 in Via Catalano ad intersezione con C.so Vitt. Emanuele II° lato mare. Per i veicoli in sosta è consentito eccezionalmente dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 transitare in direzione Via Garibaldi con obbligo di svoltare su Via Cantù per raggiungere Via G. Denaro ed uscire da Bagnara Calabra. Mentre per i veicoli transitanti in Via Catalano provenienti da Via Garibaldi è obbligo di svoltare su Via Cantù per poi andare in Via G. Denaro ed uscire da Bagnara Calabra.

Interdizione alla sosta ad intersezione di Via Catalano con Via Cantù ambo i lati dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/04/2023;

Interdizione al traffico veicolare di Via Oberdan dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023;

Interdizione al transito veicolare dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 di Via Don Minzoni dall'intersezione con Via Garibaldi all'intersezione con Via Turati.

Interdizione alla sosta ambo i lati dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 in Via Don Minzoni dall'intersezione con Via Garibaldi all'intersezione con C.so Vitt. Emanuele II°. Interdizione alla sosta ambo i lati in Via Don Minzoni dall'intersezione con C.so Vitt. Emanuele II° a Via Turati dalle ore 16.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 eccetto per il posto carico e scarico attivo fino all'orario riportato nella segnaletica verticale apposta. Sono riservati n°2 (due) posti lato Piazza Matteotti per i mezzi del Server a supporto degli spettacoli musicali in Piazza Matteotti;

Interdizione alla sosta dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 in C.so Vitt. Emanuele II° fronte Comune e nel tratto compreso dall'intersezione con Via Generale Porpora al posto Farmacia;

Interdizione al transito veicolare dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 di Via Generale Porpora dall'intersezione con C.so Vitt. Emanuele II° a quella con Via Turati.

Interdizione alla sosta dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 in Via Generale Porpora dall'intersezione con C.so Vitt. Emanuele II° a quella con Via Turati;

Interdizione al transito veicolare dalle ore 20.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 di Via Adone (sede del Comando di Polizia Locale) nel tratto tra Via Discesa Rosario e Via Generale Porpora;

Interdizione alla sosta ambo i lati dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023 in Via Garibaldi località Pezzolo nel tratto compreso tra Ponte Sfalassà ed ingresso Campo Sportivo dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/04/2023;

Interdizione alla sosta in Via Garibaldi nel tratto compreso tra Via Don Minzoni e Via Generale Porpora dove insisterà obbligo di svolta a sinistra con direzione C.so Vitt. Emanuele II° dalle ore 19.00 del 25/08/2023 alle ore 04.00 del 26/08/2023.