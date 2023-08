BAGNARA CALABRA Fogna a cielo aperto nell'ex scuola Paolotti, la denuncia dei cittadini: "fetore insopportabile"

Fogna scuola paolotti Ancora una volta raccogliamo la denuncia di alcuni cittadini che abitano in prossimità dell'ex scuola Paolotti a Porelli di Bagnara Calabra, e dove, ormai da anni, c'è uno sversamento di liquame fognario evidenziato più volte alle autorità competenti senza che vi siano mai stati interventi per risolvere il problema. < >.

A dire il vero nelle scorse settimane il Comune è intervenuto, dopo un articolo pubblicato su questo giornale, con dei lavori che si sono rivelati inefficaci ed improduttivi. Si è solo provveduto in parte a tagliare le erbacce all'interno del cortile, senza ripulire l'intera area e rimuovere il materiale depositato lungo tutto il perimetro interno della scuola. Per quanto riguarda invece la fuoriuscita di liquame nessun intervento. <<La situazione è diventata insostenibile - insistono gli abitanti della zona - serve intervenire con urgenza prima che succeda l'irreparabile>>. Da evidenziare che la copiosa infiltrazione e conseguente fuoriuscita del liquame fognario potrebbe causare danni anche alle abitazioni adiacenti all'ormai abbandonata struttura scolastica. Da tempo viene denunciato lo stato di degrado e di abbandono dell'ex scuola, anche attraverso le segnalazioni di alcuni cittadini che da anni si recano a palazzo San Nicola per avere risposte. Al momento tutto fermo e nessuna misura per risolvere una problematica divenuta ormai insostenibile, che aggrava giorno dopo giorno l'emergenza igienico-sanitaria della zona

