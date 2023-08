Il 3 settembre a Barritteri la 1° edizione del "Barritteri Festival Food"

locandina pubblicataAll'interno dei festeggiamenti in onore di M.SS. Addolorata di Barritteri quest'anno ha trovato posto la 1° edizione del "Barritteri Festival Food". La manifestazione vuole essere parte integrante dell’identità storica di una comunità da intendersi come connubio perfetto tra l’autenticità gastronomica e le tradizioni del territorio da cui questa proviene.

L'evento Barritteri Festival Food vuole contribuire al miglioramento dell’immagine della comunità, l’orgoglio di una comunità di riuscire a sostenere un evento, di sviluppare nuove conoscenze e capacità, di stimolare lo spirito di partecipazione, aggregazione, amicizia e appartenenza,sarà espressione della cultura materiale del territorio e ha come obiettivo la salvaguardia, la diffusione e la promozione del patrimonio territoriale dove in essa si intrecciano gastronomia, cultura, tradizione ed economia.

Quattro importanti realtà ristorative del territori quali il Ristorante "La Collina", il ristorante "Antico Carro" il ristorante "il Rifugio del Gusto" e il ristorante "La Chianina" hanno sposato l’iniziativa promossa dal comitato feste e realizzeranno delle specialità legate alla tradizione del territorio circostante.

La manifestazione tra l’altro verrà patrocinata da un importante partner quale ilGalbatir, Il Gruppo di Azione Locale Basso Tirreno Reggino impegnato nel promuovere, favorire e sostenere processi di crescita endogena e di miglioramento della qualità della vita delle aree rurali presenti nel territorio di riferimento e dal comune di Seminara.

Non resta che essere presenti il 3 settembre 2023 a partire dalle 19:30 in piazza Pino Cannizzaro a Barritteri di Seminara per godere di quella che si preannuncia essere una serata di gusto culinario e divertimento.

