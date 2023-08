Reunion per la VB del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Palmi in occasione dei trent’anni dal diploma

palmi classeSono trascorsi ben trent’anni dal diploma e la VB del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Palmi celebra questa sera la ricorrenza. La Réunion si è tenuta in un clima estivo, conviviale e particolarmente festoso quest’anno a Palmi, presso la rinomata Graniteria di Palmi.

La ricorrenza ha visto partecipare una rappresentanza della classe composta da Gaia Alessio, Frida Catalano, Francesco De Nicola, Manuela Donati, Margherita Ferraro, Teresa Greco, Eleonora Irrera, Raffaella Mirarchi, Antonio Randazzo, Antonio Saffioti, Eugenio Seminara, Davide Sorbara, Giovanna Suriano, Giovanni Suriano, Carla Zagari. I “compagni” hanno ricordato i tempi trascorsi sui banchi di scuola, gli insegnanti e l’impegno della classe sempre particolarmente distintasi per attività scolastiche, spirito associativo e studentesco, iniziative d’istituto e goliardiche, fino al diploma di maturità. L’affiatamento ha consentito un brindisi in serenità e allegria in attesa di nuovi traguardi e ricorrenze.

“Del tempo trascorso resteranno i ricordi dei nostri giovani visi, ci rivedremo nel tempo con facce segnate dalla vita ma in un attimo torneremo con la mente ai giorni di scuola e la nostra giovane anima tornerà a vivere quel tempo”.