Giornata di Festa per l'Arci Caccia Calabria a Vinchiaturo

arci caccia - calabriaCampionato italiano del centro sud di caccia pratica. Vittoria della squadra formata da Carmelo Lombardo, Carmelo Stillitano, Giovanni Particò.

Giornata di Festa per l'Arci Caccia Calabria, vincere è per tutti, riconfermarsi non è cosa facile. E allora non possiamo che ringraziare i Campioni che in quel di Vinchiaturo hanno portato a casa l’ennesimo successo. Praticò Giovanni con Radenti’s Nolo 1ecc di batteria e successivamente al barrage 1 assoluto divenendo campione individuale. A seguire i risultati di Stillittano Carmelo con il S.I. Tito 2ecc nella sua batteria e Lombardo Carmelo con il S.I. Haker 2m.b nella sua ci permettono di salire sul podio più alto anche nella categoria Squadra regalandoci il titolo di CH ITALIANO A SQUADRE. Una grande soddisfazione afferma Andrea Denisi essere alla guida di questa grande famigli Arci Caccia Calabria “l’alba di un nuovo pensiero”. Soddisfazione espressa anche da Giuseppe Spoleti Presidente Arci Caccia Reggio Calabria.