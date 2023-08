SCILLA Ancora polemiche in merito alla zona a traffico limitato al porto. I residenti lamentano la chiusura del borgo di Chianalea

SCILLA NO ZDopo l’entrata in vigore della zona a traffico limitato nell’area portuale e di conseguenza nel quartiere di Chianalea, si registrano continue lamentele da parte dei residenti e dei ristoratori per la chiusura del borgo marinaro. Alcuni proprietari delle imbarcazioni ormeggiate al porto, impossibilitati a raggiungere l’area portuale con i propri mezzi, lasciano liberi i posti barca per andare altrove.

Su Chianalea pesa da alcuni anni la zona Ztl, ben tollerata dai residenti del borgo ma meno dai turisti o da chi proviene da altri quartieri di Scilla o dalle frazioni. Un borgo blindato, dove non è possibile accedere con i mezzi, ma solo a piedi o con le ape calessino in quest’ultimo caso solo previo autorizzazione da parte delle autorità preposte. Secondo i residenti di Chianalea l’anticipazione della zona a traffico limitato a partire dalla Via Marina non risolve il problema relativo agli accessi non autorizzati a tutta l’area portuale e non elimina la situazione d’intralcio alla circolazione o alla sosta irregolare, nonostante la presenza del sistema elettronico di rilevazione degli accessi non autorizzati. La tanto contestata limitazione del traffico nell’area portuale è in vigore dal 4 agosto e sino al prossimo 15 settembre. I soggetti non autorizzati all’accesso alla zona a traffico limitato avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione via Omiccioli. Potranno accedere all’area i veicoli in possesso di apposita autorizzazione al transito in zona a traffico limitato in corso di validità e con le limitazioni imposte dal relativo provvedimento autorizzativo; i veicoli al servizio di disabili titolari di apposito contrassegno; ambulanze e veicoli appartenenti alle forze armate.

Tina Ferrera