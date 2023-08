ANPI Comitato Provinciale di Reggio Calabria: pieno sostegno alla lotta No Ponte Calabria

ponte - anpiIl Comitato provinciale ANPI di Reggio Calabria si unisce al movimento NO Ponte ed esprime pieno sostegno alla lotta del movimento, in vista della manifestazione prevista sabato 12 agosto a Messina. L’ANPI provinciale si oppone alla realizzazione di una struttura fortemente impattante sulle nostre coste e sul nostro paesaggio, quello unico dello Stretto.

Siamo per la difesa, valorizzazione e tutela del territorio, non possiamo restare a guardare mentre dei politici megalomani, alla ricerca di un facile consenso, danno spazio alla realizzazione di un’opera inutile. Un’opera che di fatto non diminuirebbe i tempi di attraversamento dello stretto e che non consentirebbe di utilizzare le risorse finanziarie per realizzare investimenti necessari per il nostro Mezzogiorno, quali il sistema idrico e quello di depurazione, le strade di collegamento nell’entroterra, le ferrovie e lo sviluppo delle coste.

La realizzazione di opere impattanti, come il ponte, rende indispensabile e necessario ascoltare i cittadini e le cittadine del territorio interessato: chi popola l’area dello stretto dovrebbe avere il diritto di decidere e di evidenziare le vere necessità di questo territorio. Non è necessario costruire un ponte per migliorare la connessione tra le due sponde: si potrebbe, ad esempio, optare ad un sistema di rafforzamento della flotta navale per l’attraversamento dello stretto con sistemi sostenibili e poco inquinanti.

L’auspicio dell’ANPI è che si trovi unità tra i diversi movimenti, istituzioni e sigle che perseguono quest’obiettivo: la lotta va percorsa insieme per difendere il nostro territorio da scelte scellerate.