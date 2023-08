Torna a Bagnara il "Treno degli Dei"

treno degli dei a bagnaraAppuntamento venerdì 18 e sabato 19 e venerdì 25 e sabato 26 agosto con due itinerari, “Tropea Borgo degli Dei” e “Costa Viola by night”

La nostra Cittadina, dove il convoglio storico fermera' un ora dalle 19.00, sara' protagonista dell'itinerario dedicato alla Costa Viola con la rappresentazione storica dedicata alla Donne di Bagnara, degustazione di prodotti tipici e promozione dell'artigianato locale. Inoltre il treno ripassera' da Bagnara per la corsa di ritorno dopo le 23.30, consentendo ai turisti di scegliere quale meta la nostra cittadina per trascorrere una piacevole serata. Le corse del treno e le stazioni saranno animate dalla musica di artisti anche di Bagnara, tra cui il gruppo musicale "Mattanza".

L’iniziativa è promossa dalla Regione Calabria mediante lo stanziamento dei fondi a sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche, del POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 e dalla Fondazione FS Italiane, in collaborazione con l’Associazione Ferrovie in Calabria e con i comuni di Bagnara Calabra e Tropea.

Quattro gli appuntamenti in calendario, alla scoperta dell’affascinante costa tirrenica calabrese: il treno storico, composto da carrozze “Centoporte” degli anni ’30 e “Corbellini” degli anni ’50, percorrerà nelle giornate di venerdì 18, sabato 19, venerdì 25 e sabato 26 agosto due itinerari turistici fra Paola e Reggio Calabria passando per Tropea per permettere ai passeggeri di ammirare le ampie spiagge tra Paola e Vibo Valentia, gli agrumeti della piana di Gioia Tauro, le insenature nei pressi di Capo Vaticano, le rocce a strapiombo inframezzate dalle calette della Costa Viola e godere della vista sullo Stretto, costeggiando i bellissimi borghi di Tropea, Pizzo, Scilla e Bagnara.

Una vincente sinergia tra le Ferrovie, gli Enti del Terzo Settore, l'Istituzione Regionale e gli Enti Locali, che si è potuta rinnovare grazie al grande impegno della Dott.ssa Emma Staine Assessore alla Mobilità e al dipartimento Mobilità e Turismo nelle persone della Dott.ssa M. Antonella Cauteruccio e del Dott. Luca Fregola, ai quali va il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale

Maggiori informazioni sul programma sono disponibili sul portale web www.trenodeglidei.it e sul sito ufficiale della Fondazione FS Italiane.

Nota stampa dell'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra