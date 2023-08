BAGNARA CALABRA Sversamento di liquame fognario sull'arenile, divieto di balneazione a Marinella "Sbocco scuola elementare "Fondacaro"

Sversamento liquami Il sindaco Adone Pistolesi ha delimitato e interdetto l'arenile a Marinella nei pressi dello sbocco in località scuola elementare "Fondacaro" ove si registra uno sversamento di liquami nello scarico di raccolta delle acque bianche, geolocalizzate alle coordinate 38.292874 15-809818 per una fascia di specchio d'acqua larga 50 metri;

Il primo cittadino ha disposto, con il supporto degli uffici comunali competenti, un monitoraggio dell'area per individuare le cause che hanno portato alla fuoriuscita degli scarichi. <<Ritenuto - si legge nell'ordinanza - che relativamente alle fattispecie inquinanti, nelle more del perfezionamento delle attività tecnico-manutentive già programmate, per la rimozione delle cause l'adozione di immediati provvedimenti finalizzati alla tutela della salute e dell'igiene pubblica; Ritenuto che nell'immediato, al fine di tutelare il bene superiore della salute e dell'igiene pubblica, infatti si rende necessario adottare apposita ordinanza di divieto della balneazione, con l'apposizione dell'interdizione e della delimitazione dell'area interessata dalla presenza dei liquami>>.

C'è da dire che giungono in redazione altre segnalazioni di scarichi fognari sull'arenile. In particolare in località "Valletta" un cittadino, con tanto di video e segnalazione alle autorità competenti, ha evidenziato uno scarico piuttosto importante da cui fuoriesce un odore nauseabondo. Intensa in questi giorni l'attività di Palazzo San Nicola, ma evidentemente non basta. Si continua con le ordinanze, senza evidentemente, riuscire a risolvere il problema.

Red