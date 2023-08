Grande successo a Ceramida per l'11esima Sagra della Bruschetta

Ceramida - BruschettaGrande successo a Ceramida di Bagnara Calabra per l'11esima Sagra della Bruschetta fortemente voluta dell'associazione "Alba di Ceramida", che non è nuova nel promuovere ed organizzare iniziative ed eventi che puntano a valorizzare il piccolo borgo bagnarese.

<<E' andata benissimo - ha commentato il presidente Pasquale Triulcio - a dire il vero oltre le aspettative, con più di 600 persone che hanno gustato la nostra bruschetta e gli altri prodotti tipici locali. Tanta gente, anche da fuori provincia, entusiasti dell'accoglienza e da quanto proposto dai tanti volontari e dalle volontarie che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita della manifestazione>>. Il Presidente dell'Associazione ha ringraziato pubblicamente le forze dell'ordine, la Polizia Locale, la Croce Rossa Italiana, l'amministrazione comunale, e gli sponsor.

Red