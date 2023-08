BAGNARA CALABRA Pellegrina in festa, iniziano oggi i festeggiamenti in onore di Santa Barbara

Santa Barbara - inizio festeggiamenti a Pellegrina di Bagnara Calabra

Nella frazione di Bagnara Calabra, dopo il successo della 30esima edizione della Sagra del pane di grano, iniziano i festeggiamenti in onore di Santa Barbara. I riti religiosi avranno inizio venerdì 11 agosto e verranno chiusi dalla solenne processione di domenica 13. Quanto ai festeggiamenti civili, l’intrattenimento avrà inizio in piazza Maria SS.Annunziata nel pomeriggio del 10 agosto con i giochi di “Pompieropoli” dedicati ai bambini per poi continuare con il tradizionale “ballu di Giganti” sabato 12.