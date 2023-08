BAGNARA CALABRA Si ritrovano a 30 anni dal diploma gli ex studenti della classe 5B del Liceo Scientifico

Classe V B Venerdì scorso la 5B del Liceo Scientifico quinquennio 1988/1993 si è riunita, come ogni anno, per festeggiare i suoi primi 30 anni dalla maturità. Certo qualcuno manca, ma il gruppo classe appare coeso come ai tempi della scuola.

Sempre in contatto per festeggiare da ogni parte d’Italia i compleanni via chat, ma anche per accordarsi progettando l’incontro estivo. Questa volta per i 30 anni dalla maturità hanno scelto per raccontarsi una location caratteristica, La baia dei pirati, con uno sfondo che rappresenta la loro essenza: il mare, che portano sempre con sé. Non sono mancati gli aneddoti di battaglia e le battute senza tempo. Il desiderio vivo di ritrovarsi sempre manifesta un’amicizia vera, nata in un tempo in cui i forti valori hanno dato vita ad un legame indissolubile e speciale. Domenico, Caterina, Giovanna, Nino, Manuela, Giusy, Saverio, Natalia, Fulvio e Maria Pia.

