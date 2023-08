BAGNARA CALABRA Provinciale per Solano, erbacce, rovi e spine ai bordi della strada rendono pericoloso in transito

cvala 1 Arriva una segnalazione da Solano, e ancora una volta è Pietro Squillace ad evidenziare lo stato di degrado in cui si trova la strada provinciale per Solano, all'altezza della "Covala". A rendere pericoloso il transito degli autoveicoli sono le sterpaglie e le erbacce ai bordi della strada che, in alcuni punti, coprono il guard rail.

La strada diventa ulteriormente pericolosa nel momento in cui a transitare è il pullman che, per evitare le erbacce, deve spostarsi al centro della carreggiata con notevoli rischi per chi si trova ad incrociare il pesante automezzo. L'appello di Pietro è ancora una volta alle autorità competenti affinchè intervengano a mettere in sicurezza la strada.

Red