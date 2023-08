San Ferdinando si candida a “Comune Plastic Free” per il 2024

Plastic FREE-SanFerdinando2Il Comune di San Ferdinando ha sottoscritto un protocollo d'intesa con l'organizzazione di volontariato Plastic Free.

Plastic Free da anni organizza iniziative periodiche di sensibilizzazione ambientale sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, e sugli effetti devastanti sull’intero ecosistema. Fra queste, ci sono gli interventi di pulizia delle spiagge in collaborazione con l'Amministrazione comunale, che partecipa fornendo le attrezzature necessarie e la rimozione e smaltimento dei rifiuti tramite il gestore del servizio di igiene urbana con il coinvolgimento costante delle associazioni cittadine sensibili al tema

Con la firma del protocollo d'intesa, Plastic Free si impegna a realizzare sul territorio una serie di iniziative a titolo gratuito, come, per esempio, appuntamenti di raccolta della plastica e rifiuti non pericolosi, lezioni di educazione ambientale nelle scuole, informazione e sensibilizzazione on-line e attraverso stand, passeggiate ecologiche e turistiche nel territorio, segnalazione di abbandono rifiuti in maniera abusiva. Per parte sua, il Comune si impegna a fornire semplificazioni burocratiche e alcuni servizi a supporto delle iniziative, come appunto la rimozione e smaltimento dei rifiuti recuperati.

Il protocollo d’intesa con Plastic Free, sottoscritta dal sindaco Luca Gaetano e la referente di zona Serena Pensabene dà, inoltre, l’opportunità di candidarsi a “Comune Plastic Free” per il 2024, concorrendo per l’aggiudicazione di un premio dedicato ai Comuni che si sono distinti adottando una serie di misure volte a migliorare il proprio territorio per il bene dell’ambiente e per il bene delle future generazioni. I criteri di valutazione si basano su 5 pilastri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, collaborazione con Plastic Free, gestione dei rifiuti urbani e attività virtuose realizzate.

Abbiamo chiesto a Plastic Free cosa li abbia spinti a una partnership così forte con San Ferdinando e le parole di Serena Pensabene spiegano i motivi di questa scelta: “Sin dai primi contatti con il sindaco Luca Gaetano e i suoi colleghi amministratori mi sono resa conto della grinta e dell'attenzione non soltanto verso il territorio ma anche verso tutte le realtà che lo vivono giornalmente. Per questo abbiamo deciso di proporre subito il protocollo d'intesa, certi di poter continuare ad operare, per il bene del nostro meraviglioso territorio, con l'appoggio dell'amministrazione e di tutte le associazioni della zona che ogni giorno vi operano”