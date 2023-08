CARERI - Il Sindaco Prof. Giuseppe Pipicella conferisce in Consiglio Comunale, il riconoscimento dell “Encomio al Lodevole Servizio ” al Dott. Giuseppe Marino

Il Sindaco e dil dott Marino Promessa mantenuta. Il Sindaco si era riservato un personale riconoscimento al Dott. Giuseppe Marino a seguito del risultato eccellente raggiunto con il provvedimento finale emesso della Corte dei Conti il 25.05.2023, che ha permesso al Comune di Careri di uscire dallo stato di pre-dissesto e dal rischio del dissesto finanziario, potendo, così, garantire alla Comunità di Careri una gestione ordinaria per il futuro, nel pieno rispetto dei principi contabili di efficacia, efficienza ed economicità dell’ente.

In data 30 Luglio 2023 è stato convocato il Consiglio Comunale del Comune di Careri. Tra i vari argomenti all’O.D.G. il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, ha provveduto ad “informare” il Consiglio predetto, della Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro del 25.05.2023, ponendola all’esame dello stesso, per come disposto dalla stessa Corte dei Conti nell’atto deliberativo, che il Consiglio con Delibera n. 15/2023 ha approvato all’unanimità.

Successivamente il Sindaco, tra le “Comunicazioni al Consiglio” ha dato “lettura ed informazione”, dell’atto da lui redatto, relativo “all’ alto riconoscimento “dell’encomio al lodevole servizio” che conferirà in sede di adunanza consiliare al Dott. Marino Giuseppe, e che all’unanimità il Consiglio condivide ed apprezza.

Mi ero riservato questo particolare riconoscimento al Dott. Marino – scrive il Sindaco - sin dal 25.05.2023, in quanto ha gestito da solo, passo dopo passo, - prima con la Commissione Straordinaria che le aveva conferito il 30.09.2021 “certificato di lodevole servizio” prestato quale Funzionario apicale Responsabile Finanziario e Tributi & Segretario Comunale durate la gestione commissariale - e dopo, sin dal nostro insediamento, tutte le istruttorie con il Ministero dell’Interno e la Corte dei Conti ed essere riuscito con la Sua alta professionalità, esperienza, le notevoli ed encomiabili capacità tecnico – contabili, con il suo impegno, serietà e la sua dedizione al lavoro, a raggiungere questo eccellente risultato dell’insussistenza dei presupposti del predissesto accertato dalla Corte dei Conti” (probabilmente unico e raro in Italia).

Il Dott. Marino – scrive il Sindaco – ha convinto i Giudici della Corte dei Conti del superamento delle criticità che avevano portato l’ente al pre-dissesto finanziario nel 2019, e che ha avuto la sua fine con la delibera approvata dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria di Catanzaro del 25.05.2023 prot. n. 2285 acquisita dal Comune in pari data e registrata al protocollo dell’ente al n. 3093 con la quale è stata accertata dai giudici contabili l’inammissibilità del ricorso al “Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale” (PRFP) deliberato dalla Commissione Straordinaria con atto n.32 del 17.12.2019, attesa l’insussistenza dei presupposti di all’art. 243 bis del TUEL 267/2000.

Quale Sindaco, ho avuto il piacere di ascoltarlo in sede di adunanza nel suo lungo intervento davanti ai Giudici della Corte dei Conti il giorno 25 maggio 2023, ove posso affermare che il merito esclusivo di questo risultato è solo del Dott. Marino che, non solo ha convinto i Giudici, rispondendo e ribattendo punto per punto in modo straordinario ed inequivocabile, ma ha anche incantato tutti presenti e perciò mi ero riservato un personale riconoscimento; Ritengo doveroso evidenziare la rilevante serietà ed onestà intellettuale anche in altri settori amministrativi della struttura burocratica dell’ente espletati e diretti nella veste di Vice Segretario Comunale, nominato dalla Prefetto della Provincia di Catanzaro con i poteri di Segretario Comunale sin dal 2021 a tutt’oggi, e ringraziarlo in particolare per aver partecipato attivamente quale segretario comunale alla stabilizzazione dei 24 LSU/LPU, dando così la possibilità a 24 famiglie di garantirsi una stabilità finanziaria per il futuro, dopo decenni di contratti a termine.

Per tali motivate regioni e con l’augurio che possa ancora continuare a lungo questo rapporto di lavoro con il Dott. Marino, dati gli ottimi rapporti tra il Comune di Bagnara Calabra e il Comune di Careri, il Sindaco davanti al Consiglio Comunale ha consegnato al Dott. Marino l’alto riconoscimento “dell’encomio al lodevole servizio” a nome di tutta l’amministrazione comunale e del consiglio comunale, che all’unanimità ha condiviso ed apprezzato, a cui sono seguiti scroscianti applausi da parte dei consiglieri di maggioranza e minoranza.

La certificazione – scrive il Sindaco - è da far valere a tutti gli effetti di legge ai fini della valutazione della performance, della progressione di carriera e nella valutazione dei concorsi interni ed esterni nelle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali ed è stata trasmessa in data 04.08.2023 al S.E. il Prefetto di Reggio Calabria, nonché al Sig. Sindaco del Comune di Bagnara Calabra (RC) al fine di rappresentare il valore encomiabile del lodevole servizio espletato e prestato dal Dott. Marino Giuseppe.

Il Dott. Marino, ha ringraziato nel suo breve intervento in Consiglio, sia il Sindaco Prof. Pipicella Giuseppe che tutto il Consiglio Comunale per l’alto riconoscimento,, evidenziando gli ottimi rapporti che ha con tutta l’amministrazione comunale e con tutti i dipendenti comunali; ha tranquillizzato il Sindaco che fino a quando riterrà necessaria la Sua collaborazione, starà sempre al suo fianco, in quanto nutre una profonda stima per la Sua serietà, onestà e professionalità intellettuale che ha da subito apprezzato.