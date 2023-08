Dal 7 agosto una serie di eventi per ricordare il giudice Antonio Scopelliti

scopMercoledì 9 agosto, ricorre il 32esimo anniversario della morte del giudice Antonino Scopelliti, avvenuta a Piale di Villa San Giovanni (Reggio Calabria), ucciso in un attentato mafioso nel 1991, mentre era al lavoro per coordinare l’accusa in Corte di Cassazione nel Maxiprocesso contro cosa nostra.

La Fondazione a lui intitolata e presieduta dalla figlia Rosanna Scopelliti, dedicherà al magistrato una serie di eventi per onorarne la memoria, quest’anno in collaborazione con i Comuni di Reggio Calabria, Campo Calabro e Villa San Giovanni; il calendario di eventi, infatti, rientra nel programma di Memoria è Cultura, il progetto che rende omaggio alle vittime delle mafie e alle buone pratiche di legalità.

Giorno 7 agosto,alle ore 21:00, a Piazza Martiri di Nassiriya, a Campo Calabro, si svolgerà la pièce di teatro civile “‘Ndrangheta”, di Anna Tringali, con Giacomo Rossetto, Teatro Bresci.

Giorno 8 agosto avrà luogo una sessione straordinaria del”Festival Letteratura e Diritto”, alle ore 21:00, presso il presidio di legalità dell’associazione Ponti Pialesi, in Via Tintorello 2, Piale di Villa San Giovanni.

Giorno 9 agosto, a Reggio Calabria, saranno due i momenti dedicati al magistrato Scopelliti:

alle 21:30, a Piazza Italia, la consegna dei riconoscimenti del Premio Antonino Scopelliti 2023. Sono otto le categorie coinvolte: Memoria, Istruzione, Impegno per i giovani, Resto in Calabria, Resistenza, Impegno e testimonianza contro le mafie, Contrasto alle mafie per l’affermazione dei diritti, Radici in Calabria, Premio Scopelliti;

dalle 9:00 alle 24:00, presso la Galleria di Palazzo San Giorgio, saranno esposte le mostre fotografiche “Caro diario…”-Conoscere per accogliere, realizzata dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti e della sezione Grafica e Comunicazione dell’ITT Panella Vallauri, e “Noise of human life – e Michele uscì dalla caverna” del fotografo Michele Furci.

Inoltre, le amministrazioni comunali di Campo Calabro e Villa San Giovanni hanno previsto lo svolgimento della messa solenne in ricordo del giudice, alle ore 18:00 nella chiesa S.M. Maddalena di Campo Calabro, che sarà poi seguita dal momento commemorativo, alle ore 19:00, presso la stele intitolata ad Antonino Scopelliti, a Piale di Villa San Giovanni, insieme alle massime autorità civili, della magistratura e forze dell’ordine.

Anche quest’anno tutte le iniziative si svolgono con il patrocinio di Camera dei Deputati, Regione Calabria e Associazione Comuni dello Stretto.