BAGNARA CALABRA "Fondamentale facilitare l'accesso in collina ai vignaioli": l'appello di Santo Ventre

Santo Ventre Santo Ventre si batte da anni per la tutela e la valorizzazione delle colline bagnaresi, e in particolare di "Caccipuiu". E da tempo ha lanciato l'allame segnalando l'importanza del recupero della stradina comunale "Suriceio", che portava ai pianori "Olivarelli" oggi limitata al torrente canalello, a causa dei lavori autostradali.

<<Questo permetterebbe - evidenzia Santo Ventre - di intervenire nel caso di eventi estremi, e allo stesso tempo faciliterebbe l'accesso in collina ai vignaioli>>. Al momento i suoi appelli sembrano essere caduti nel vuoto, con l'aggiunta della difficoltà ad interloquire con l'Amministrazione comunale. A parte qualche contatto, e il sopralluogo di un tecnico comunale, a cui non si è dato alcun seguito, non vi è alcun passo in avanti nel recupero di una strada che risulta essere fondamentale per la sicurezza e la salvaguardia del territorio. Santo Ventre comunque non molla la presa e fa notare che alcune stradine di campagna sono state recuperate, mentre la strada "Suriceiu" rimane abbandonata. <<Non si può fare sempre affidamento al buon Dio - conclude - ed è quindi fondamentale intervenire al più presto per evitare il peggio, e permettere la coltivazione di vigneti situati in una zona di incomparabile bellezza>>.

