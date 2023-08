Franco Aceto confermato Presidente Coldiretti Calabria: impegnati ad affrontare sempre nuove sfide

Aceto durante il suo intervento allassembleaFranco Aceto è stato rieletto all’unanimità Presidente di Coldiretti Calabria per il prossimo quinquennio. L’elezione è avvenuta durante l’assemblea Regionale che si è svolta al Popilia Country Resort dopo una intensa fase dei rinnovi che partiti dalle sezioni, hanno portato all’elezione dei dirigenti delle Federazioni Provinciali, movimenti e associazioni.

E’ stato eletto anche il nuovo Consiglio della Coldiretti Calabria, formato dallo stesso Franco Aceto e da: Fabio Borrello vice Presidente Regionale e Presidente della Federazione Interprovinciale Catanzaro, Crotone -Vibo Valentia, Enrico Parisi Presidente Provinciale Cosenza nonché Delegato Regionale di Giovani Impresa Coldiretti, Federica Basile Presidente della Federazione Provinciale di Reggio Calabria, e i componenti eletti: Vincenzo Abbruzzese, Antonello Fonsi, Antonio Genovese, Pasquale Russo, Giuseppe Porcelli, Domenico Lavorata, Maria Clara Zagarella,Francesco Fazio, Filippo Maria Callipo,Michelangelo Notarianni, Salvatore Priolo, Luigi Adinolfi, Maria Antonietta Mascaro (Donne Impresa), ed Elvira Leuzzi (Federpensionati)

Il Presidente Franco Aceto, nel ringraziare tutti i dirigenti presenti, con una larga maggioranza di giovani, ha evidenziato la strategia lungimirante ed inclusiva di questi anni della maggiore organizzazione agricola nazionale e regionale che è cresciuta nei numeri, nell’appeal e nella reputazione verso le Istituzioni e la società civile. “Una squadra di dirigenti determinata – ha continuato – che vuole raggiungere nuovi obiettivi. Ha ricordato il grande evento del Villaggio Contadino a Cosenza “dove abbiamo dato prova di essere una realtà solida e fondamentale per la nostra regione così come è accaduto durante la pandemia, in cui gli agricoltori non si sono mai fermati, per garantire le forniture alimentari, quando era tutto bloccato”. Il Presidente ha ulteriormente rimarcato il sempre più stretto rapporto tra l’etica delle convinzioni e l’etica della responsabilità e ha confermato l’impegno particolare per l’affermazione della verità e della legalità a tutto campo per sconfiggere preconcetti e assicurare il giusto reddito agli agricoltori.