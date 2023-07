L’Esercito incontra i giovani in Calabria

Info TeamNumerosi gli appuntamenti con gli info-team dell’Esercito in varie località turistiche calabresi

Ogni anno si rinnova l’appuntamento estivo con gli Info Team dell’Esercito Italiano che, in numerose località turistiche italiane, illustreranno le opportunità professionali e gli sviluppi di carriera possibili all’interno della Forza Armata. Gli Info Team, saranno disponibili per fornire tutte le informazioni necessarie sulle modalità concorsuali per entrare a far parte dell’Esercito.

L’ Info Team del Comando Militare Esercito “Calabria”, in collaborazione con il personale del 2° reggimento Aviazione Esercito “SIRIO” di Lamezia Terme e del 1° reggimento bersaglieri di Cosenza, si troverà il 22 luglio sul Lungomare di Soverato (CZ), il 28 a Martelletto (CZ) e il 30 all’“Airshow Cieli Blu” di Reggio Calabria. Nel mese di agosto, lo stesso Info-Team sarà presente il 9 sul Lungomare di Falerna (CZ) e il 25 all’“Acquapark Odissea 2000” di Corigliano. Concluderà la sua attività promozionale nel mese di settembre”.

Informazioni utili sui percorsi professionali nell’Esercito sono sempre disponibili e consultabili nella sezione “Concorsi e Arruolamenti” del sito dello Stato Maggiore Esercito.