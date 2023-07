REGGIO CALABRIA Martedì prossimo sarà presentata la WebApp Turistica ReggioCalabriaGuide.it

slideMartedì alle 10:30 nella sala conferenze del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria alla presenza del Direttore Carmelo Malacrino, del Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria Ninni Tramontana e del Presidente di Confesercenti Reggio Calabria Claudio Aloisio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della WebApp Turistica ReggioCalabriaGuide.it

La WebApp vuole essere un supporto per i turisti, così come per i reggini, permettendogli di fruire al meglio il territorio metropolitano: dalla ristorazione allo shopping, dagli eventi ai luoghi da visitare, ReggioCalabriaGuide.it offre all’utente informazioni multilingue aggiornate in tempo reale, ordinate per categoria e geolocalizzate, mettendo in rete e valorizzando le eccellenze reggine culturali, archeologiche, artistiche, naturalistiche e imprenditoriali. Un modo nuovo ed efficace per accogliere i visitatori al meglio creando, al contempo, ulteriori opportunità di business per le aziende reggine.