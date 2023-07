Bagnara in lutto, è morto Don Rosario Pietropaolo

don rosario pietropaolo I funerali martedì 25 luglio alle 18:30 nella Chiesa di Santa Maria e i dodici apostoli in Bagnara.

Questa notte è deceduto a Bologna – dove si trovava per un intervento clinico d’urgenza – don Rosario Pietropaolo, per tutti don Sarino, parroco e abate di Santa Maria e i dodici Apostoli in Bagnara Calabra.

La notizia è stata accolta con dolore e sgomento dalla comunità diocesana, ed è il triste epilogo di una rapida malattia che ha sconvolto in pochi giorni la salute del sacerdote della arcidiocesi di Reggio Calabria - Bova. Immediatamente l’arcivescovo Fortunato Morrone, a nome di tutta l’arcidiocesi, ha espresso la propria vicinanza alla famiglia di don Rosario ed ha chiesto al presbiterio e alla comunità diocesana di elevare al Signore preghiere di suffragio per l’anima del sacerdote defunto.