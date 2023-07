"Appuntamento al tramonto", prima iniziativa estiva organizzata dal gruppo Slow Food Youth Network Reggio Calabria

appuntamento al tramonto -Qui il bicchiere è decisamente mezzo pieno! Pieno di buon vino, di allegria, di voglia di stare insieme e condividere un’esperienza.

Il primo appuntamento estivo organizzato dal gruppo Slow Food Youth Network Reggio Calabria, la rete a cui aderiscono giovani attivisti fino a 30 anni e che si riconoscono nei valori dell’associazione internazionale più importante sui temi del cibo. Il gruppo reggino ha pensato a un appuntamento al tramonto per una suggestiva passeggiata guidata tra gli affascinanti “calanchi” di Palizzi Marina (RC) per poi proseguire alla Cantina Nesci dove la giovane Alberta preparerà un aperitivo, locale e di stagione, in abbinamento a una degustazione di vini della propria azienda agricola.

Nelle parole della giovane portavoce del gruppo reggino, Olimpia Maesano, le intenzioni dell’iniziativa: “Abbiamo pensato di ritrovarci tutti insieme tra i calanchi per goderne del magico silenzio che suggestiona ogni visitatore che si reca da queste parti. Approfittare della circostanza per staccare dalla routine e dall’uso della tecnologia per ritrovarci, insieme; per usare sguardi e parole; per conoscerci.

Molti dei ragazzi del gruppo sono studenti ma anche produttori di cibo, degusteremo anche i loro prodotti. Ma ciò a cui teniamo di più è quello di presentarci, di raccontare a chi condividerà con noi l’incontro, delle scelte individuali e collettive che abbiamo fatto, del nostro quotidiano impegno verso la salvaguardia ambientale e la tutela dell’agro-biodiversità. Di trasmettere il nostro entusiasmo e la gioia di stare uniti scommettendo sul nostro futuro, possibilmente nella terra che tanto amiamo”.

