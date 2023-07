BAGNARA CALABRA Scuola Paolotti, in attesa dei tre milioni di euro una pulitina non guasterebbe

scuola palotti - degrado Il Comune di Bagnara Calabra è in attesa che il Ministero dell'Istruzione confermi il finaziamento richiesto di 3 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola Porelli in via Paolotti. In attesa che l'iter giunga a compimento una bonifica di tutta l'area attorno all'edificio non guasterebbe.

Dalle foto a corredo dell'articolo è chiaro ed evidente che in quella zona non si interviene da parecchio. Erbacce, materiale di risulta, e addirittura acqua di fogna che scarica nel cortile della scuola. Tutte le adiacenze, le scale, e tutto ciò che c'è attorno, compreso alcuni spazi all'interno dell'edificio, sono diventati rifugio per animali di ogni tipo. <<E' allarme igienico sanitario>>, evidenziano gli abitanti della zona che chiedono all'Amministrazione comunale <<un intervento immediato per bonificare tutti gli spazi attorno alla scuola>>.

Car. Trip.