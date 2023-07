Presentato il 30esimo piatto della Sagra del Pane di Grano

presentato piattoManca meno di un mese ad un evento molto atteso dell’estate bagnarese o, invero, a quella manifestazione che è stata definitiva “un’istituzione” per il nostro territorio: la 30esima edizione della Sagra del pane di grano di Pellegrina.

Ospiti dei Piccoli fratelli e sorelle dell’Immacolata nella loro Cittadella, le più alte rappresentanze delle realtà coinvolte nella manifestazione si sono riunite quest’anno in una location d’eccezione; al tavolo degli intervenuti sono stati d'uopo i complimenti ed i ringraziamenti all’A.P.C.S.A., l’associazione che ha creduto ed ha lavorato per rendere possibile un simile traguardo, rappresentata dal presidente Prof. Giuseppe Spoleti. Durante l’incontro del 13 luglio è stata più volte sottolineata l’importanza che la Sagra, durante questi trent’anni, ha avuto e continua ad avere per la crescita culturale e sociale del territorio poiché mette al primo posto le “ricchezze” dello stesso, così definite dal presidente del Galbatir Oliveri e dal Sindaco di Palmi.

Tra gli altri, puntualissimo l’intervento del consigliere regionale Mattiani il quale ha apprezzato con non poco stupore e ammirazione la calda partecipazione all’evento ed il numeroso pubblico. La presentazione presso la Cittadella ha quindi nuovamente rivelato la sinergia tra le associazioni e gli enti coinvolti, in particolare con il Liceo Nicola Pizi di Palmi. Proprio questa sinergia, così sentita e fruttuosa, fa da protagonista nel disegno scelto per il logo di quest’anno, la rappresentazione di tradizioni distinte ma vicine e, soprattutto, unite nel nome della promozione della nostra Costa Viola.

Domenica Maio