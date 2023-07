Ridenominazione di Corso Garibaldi. Interviene anche lo storico prof. Saverio Verduci. “assolutamente improponibile!”

Prof. Saverio VerduciIn una nota stampa inviata in redazione anche il Prof. Saverio Verduci interviene in merito alla questione della ridenominazione del Corso Garibalbi della Città dello Stretto che ormai da qualche giorno inizia a tenere aperto il dibattito in città.

“Assolutamente improponibile!- afferma lo storico Verduci –Giuseppe Garibaldi, eroe dei due mondi, nel bene o nel male ha contribuito in maniera determinante al grande processo storico dell’Unità Nazionale. Assistiamo ormai purtroppo da tanto tempo – continua lo storico Verduci – ad una tendenza denigratoria nei confronti della figura di Garibaldi e della stessa impresa Dei Milleche sicuramente hanno dato lustro e importanza alla storia reggina e calabrese in generale. Il Risorgimento italiano è nato proprio qui da noi sebbene la storiografia tenda a non volerlo ammettere e Giuseppe Garibaldi è passato anche dalla nostra città per garantire e continuare quel processo unificatore!”

Non entra nel merito delle questioni politiche il Prof. Verduci come nel suo stile e continua “E’ assolutamente preoccupante e allo stesso tempo disarmante come in questa città si tenda a cancellare la carta identitaria. Una città ridotta a un cantiere aperto, vedi la vicenda Pizza De Nava, vedi il cantiere aperto di Piazza Garibaldi che sicuramente non costituiscono un bel biglietto da visita per i turisti presenti a Reggio. Reggio Calabria potrebbe, per le sue peculiarità culturali, vivere veramente di turismo culturale e invece costantemente assistiamo ad idee bazzane come questa del cambio di nome delle sue vie e in questo caso della via principale della Città oppure di portare in giro i Guerrieri di Riace. Sarebbe veramente il caso di prendere coscienza di chi eravamo e di chi siamo eredi. Senza nulla togliere alla prestigiosa figura di Versace a cui la città di Reggio ha dato i natali e sottolineo volutamente solo i natali, ma è davvero improponibile alcun paragone di tipo storico tra Garibaldi e Versace. Stiamo assistendo ormai da troppo tempo all’offesa civile, sociale e morale di questa città – continua Verduci. Solo da qualche giorno, il 14 luglio, è stato l’anniversario dei Moti di Reggio! Dieci mesi d’assedio in cui i Reggini lottarono indignati contro lo scippo del capoluogo. Anche oggi Reggio è scippata quotidianamente nel suo essere città! Anche oggi come allora la storia si ripete, con una grande e significativa differenza – prosegue la nota – Oggi purtroppo, i Reggini non si indignano più!”.