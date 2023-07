BAGNARA CALABRA Presentata la 30esima Sagra del Pane di Grano

Presentazione 30esima Sagra del Pane di Grano Presentata presso la Cittadella dell'Immacolata, a Ceramida di Bagnara Calabra, la 30esima Sagra del Pane di Grano. Presenti tra gli altri i consiglieri regionali Giuseppe Mattiani e Giuseppe Gelardi; il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio; il presidente del Gal Emanuele Oliveri; Giuseppe Cardona, delegato al turismo e Lia Iannì, delegata alle Attività Produttive del Comune di Bagnara Calabra; il sindaco di Seminara Giovanni Piccolo; Padre Giuseppe Saraceno dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell'Immacolata e naturalmente il presidente dell'APCSA Giuseppe Spoleti.

A moderare l'incontro, che ha avuto per tema "Nel solco di un'antica e nobile tradizione della terra, del lavoro delle mani: il pane per la vita", Carmine Bellantone. L'appuntamento per tutti è al 9 agosto 2023 in Piazza Maria SS Annunziata a Pellegrina di Bagnara Calabra.