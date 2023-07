Presentati i risultati del progetto regionale sperimentale “Crescere in Calabria ” per il contrasto della povertà educativa minorile

Crescere in CalabriaSono stati presentati i primi risultati conseguiti da “Crescere in Calabria” progetto pluriennale appena concluso,selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile, che si è attuato in cinque diversi territori della Calabria. Un progetto sperimentale promosso da una rete con capofila l’associazione Civitas Solis costituita da 9 enti di terzo settore, 13 istituti scolastici, il Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia con gli Uffici di servizio sociale di Reggio Calabria e Catanzaro, e con l’Istituto per la Ricerca Sociale di Bologna come soggetto valutatore e di monitoraggio. Una rete che, nel contesto della regione che registra i deficit di apprendimento maggiormente negativi del paese, per come rilevato dalle prove Invalsi, si è posta lo scopo di garantire, attraverso l’uso di innovative metodologie provenienti dalla formazione esperienziale e motivazionale, il successo formativo e la permanenza entro i percorsi di istruzione e formazione di adolescenti caratterizzati da particolari fragilità.

Un progetto che si è sviluppato con cinque azioni sperimentali miranti a promuovere la motivazione ad apprendere, il rafforzamento delle competenze chiave, il miglioramento del rendimento scolastico, la valorizzazione dell’idea dei beni comuni, lo spirito di cooperazione, la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale della Calabria, l’implementazione della comunità educante. Comunità educante posta a base della teoria del progettoattraverso l’idea che la sua attivazione nei territoriunitamente alla promozione di un sistema educativo diverso da quello tradizionale, sia capace di raggiungere migliori risultati rispetto al contrasto della povertà educativa, fenomeno particolarmente rilevante nella regione. A partire da queste premesse la sperimentazione di “Crescere in Calabria” ha registrato al termine del progetto il coinvolgimento di ben 1166 minori rispetto ai 761 previsti originariamente, di cui 381 in condizione di forte svantaggio. Nel progetto sono stati altresì coinvolti 163 tra docenti, tutors, educatori e formatori. Migliaia le ore di formazione erogate dall’iniziativa che si è sviluppata nei territori della Locride, dell’alto tirreno cosentino, a Cosenza, Catanzaro e Cirò marina. Numerosi i campi scuola residenziali realizzati, i viaggi studio formativi, gli eventi di utilità sociali promossi nei diversi contesti.

A coordinare il progetto è stato il prof.Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis e già responsabile di progetti educativi di larga scala realizzati nel sud dell’Italia, che ha presentatonel corso di una conferenza tenutesi a Siderno i dati emersi dai questionari di valutazione raccolti dai ricercatori dell’Istituto per la ricerca sociale di Bologna ai giovani beneficiari. Interviste registrate anche a distanza di tempo dalle singole attività realizzate, e dalle quali emerge che il 95% dei rispondenti ha molto o abbastanza apprezzato il progetto, mentre il 90% dei rispondenti ha trovato molto utili le attività realizzate. Nello specifico delle azioni la rilevazione sui minori ha fatto emergere che il 76% ha ritenuto le attività svolte come molto utili per migliorare la capacità di relazionarsi con i pari, il 75% ritiene di avere migliorato le proprie capacità di imparare e studiare, il 78% ritiene di avere migliorato il proprio pensiero critico, mentre il 72% ritiene di avere migliorato le proprie competenze emotive e relazionali.

La valutazione effettuata dall’IRS di Bologna,con intervisteai Dirigenti scolastici delle numerose scuole coinvolte, ha fatto emergere come la partecipazione al progetto abbia fornito agli istituti scolastici nuove competenze nella gestione di attività di comunità educante registrando un miglioramento nelle competenze degli allievi coinvolti. I Dirigenti scolastici auditi hanno messo in risalto anche il ruolo facilitante e positivo svolto dal progetto durante la pandemia, e le chiusure date dai lockdown, con il supporto offerto nella gestione della DAD a diversi minori in condizione di svantaggio.

L’Istituto per la Ricerca sociale di Bologna, che realizzerà anche una valutazione di impatto a due anni dal termine del progetto, ha altresì effettuato uno studio sui processi di scambio di informazioni e conoscenze tra i soggetti coinvolti da Crescere in Calabria, studio effettuato con metodologia “network analysis” con l’obiettivo di valutare se il progetto abbia contribuito a rafforzare l’alleanza operativa fra scuola e terzo settore mediante integrazione e ampliamento delle reti fra i diversi attori che operano nel contrasto alla povertà educativa in Calabria. Dall’analisi del partenariato ufficiale del progetto,composto da 24 realtà, di cui 38% (9) ETS; 54% (13) scuole; 8% (2) PA/Istituzioni, è emerso che il numero medio di collaborazioni strette dai partner è più che raddoppiato in occasione del progetto e che i partner prevedono di mantenere nel tempo la maggioranza dei legami stretti durante l’iniziativa.

Inoltre grazie al progetto sono nate nuove ulteriori iniziative promosse dagli enti partner che danno continuità alle azioni avviate con Crescere in Calabria come il nuovo progetto “Locride educante 4.0” appena avviato nella Locride con capofila Civitas Solis, il progetto “Bacecamp” promosso a Catanzaro dal Centro Calabrese di Solidarietà, il progetto “Edu-Hub intrecci educativi” promosso a Cosenza dagli ets partner Cooperativa delle donne e Cooperativa Don Bosco, il “patto educativo di comunità di Praia-Scalea” siglato tra le scuole dell’alto tirreno cosentino e l’associazione Gianfrancesco Serio. Progetti che mirano a rafforzare i percorsi di sviluppo della comunità educante attivati con la sperimentazione di Crescere in Calabria.

Crescere in Calabria è stato selezionato e finanziato con il “Fondo Nazionale per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile” nell’ambito del Bando adolescenza promosso dall’Impresa Sociale Con i Bambini.Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org”

https://percorsiconibambini.it/crescereincalabria/

Enti partner coinvolti nelle attività del progetto:

Associazione Civitas Solis - Associazione Gianfrancesco Serio - La cooperativa delle Donne - Cooperativa Don Bosco - Fondazione L&D Siciliani - Camera Minorile Giuseppe Mazzotta - Centro calabrese di solidarietà - Federazione Mediterraneo & Ambiente - Usabile - Istituto per la Ricerca Sociale - I.C. Catanzaro Nord Est Manzoni, CZ - I.C. Gullo Cosenza IV, CS - I.C. Mendicino CS - I.C. 'Gregorio Caloprese', Scalea CS - I.C. 'Gian Teseo Casopero' Cirò Marina KR - I.C. "Marina di Gioiosa Ionica - Mammola", RC - I.C "Coluccio-Filocamo" Roccella Jonica RC - I.I.S 'Guglielmo Marconi', Siderno RC - Istituto Professionale di Stato Industria e Artigianato "IPSIA", Siderno RC - I.I.S “Oliveti Panetta” Locri, Licei Mazzini Locri, I.I.S "Pizzini Pisani", Paola CS - I.I.S "IPSSEOA e Liceo Classico Praia a Mare", Praia CS - Liceo Scientifico Statale "P. METASTASIO", Scalea CS - I.T.A. Vittorio Emanuele II Catanzaro CZ - Ministero della Giustizia Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni USSM di Reggio Calabria e Catanzato – Città di Siderno, Regione Calabria Dipartimento Istruzione.