BAGNARA CALABRA La denuncia di un cittadino di Pellegrina, "senza acqua da diversi giorni"

Mancas lacqua a PellegrinaNegli ultimi giorni, anche attraverso messaggi alla nostra redazione, sono numerose le segnalazioni di cittadini che lamentano la totale assenza di acqua, o la carenza per gran parte della giornata. Oggi diamo spazio ad un residente di Pellegrina che evidenzia come da dieci giorni il disservizio interessa Via Tiziano, Via Guicciardini e Piazza Maria SS Annunziata.

Così come un'altra segnalazione arriva dalla Piazzetta Milano in zona centro, dove da circa una settimana ci sono problemi di carenza idrica. Tra l'altro il cittadino chiarisce che <<il problema non è atavico, in quanto negli anni precedenti l'Acqua mancava ma dal pomeriggio in poi, nella mattinata tutti si organizzavano per i propri servizi domestici. Non è possibile - continua - pagare delle fatture per consumo di acqua domestica pari a 548,00 euro e non avere il Servizio dovuto>>. I cittadini chiedono interventi immediati e la risoluzione del problema.

Red