Grande successo per la settimana di festa in onore a Sant'Antonio a Campo Calabro

Campo Calabro - SantAntonioMomenti di gioia e partecipazione per tutta la comunità Campese

Campo Calabro ha appena concluso una settimana di festeggiamenti in onore a Sant'Antonio, un evento che ha coinvolto e unito l'intera comunità locale. I festeggiamenti religiosi in onore del Santo sono stati dedicati agli ammalati, agli anziani e ai bambini, offrendo un momento di preghiera e sostegno per coloro che ne avevano bisogno. La messa celebrata insieme a tutte le associazioni e i gruppi della chiesa ha continuato i festeggiamenti, offrendo un momento di comunione e di unione spirituale per tutti i partecipanti.

Ma la settimana di festa non si è limitata solo agli eventi religiosi, ma ha offerto anche un'ampia varietà di attività sportive e ricreative per tutti i gusti.Tornei di calcio, pallavolo, basket e pingpong hanno coinvolto appassionati di tutte le età, creando un'atmosfera di sana competizione e divertimento. Inoltre, sono state organizzate giornate dedicate ai più piccoli, con giochi tradizionali popolari che hanno riscosso un grande successo.

Le giornate di musica sono state un momento di grande festa, nella giornata di Sabatocon l'esibizione di un gruppo di artisti locali e, a conclusione, la Domenica con la partecipazione della Reggio Orchestra, accompagnata dal divertente cabarettista Gigi Miseferi. La musica ha reso l'atmosfera ancora più coinvolgente, facendo ballare e cantare tutti i presenti.La processione per le vie del paese è stata un momento di devozione e gioia, con i fedeli che hanno seguito con entusiasmo il percorso insieme ai devoti. Le autorità ecclesiastiche e civili, così come l'amministrazione comunale, hanno partecipato attivamente alla festa, dimostrando il loro sostegno e coinvolgimento.

Un gruppo di ragazzi volontari ha giocato un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'evento e nel servizio di cibo agli ospiti. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione, tutti i partecipanti hanno potuto godere di una calorosa accoglienza e di deliziosi panini durante la festa.

La piazza del paese è stata letteralmente stracolma di gente, testimoniando il grande afflusso di partecipanti e l'entusiasmo generale che ha pervaso l'intera comunità. Il priore Santo Nostro si è dichiarato soddisfatto per la buona riuscita della festa e ha espresso il suo ringraziamento ai sacerdoti Don Francesco Megale, Don Nino Palmenta e Don Domenico per il loro contributo e impegno

La settimana di festa in onore a Sant'Antonio a Campo Calabro si è conclusa con successo, lasciando un ricordo di gioia, unione e partecipazione per tutta la comunità Campese. Questo evento ha dimostrato ancora una volta la forza e la solidità di questa comunità, che ha saputo celebrare la propria fede e tradizioni in un'atmosfera di festa e condivisione.