Dopo 43 anni dal diploma si riuniscono gli ex alunni dalla 5B dell'Istituto Tecnico Industriale di Reggio Calabria

5b - Industriale Reggio Calabria Dopo 43 anni dal diploma, conseguito a Reggio Calabria presso l'Istituto Tecnico Industriale, si è riunita a Bagnara Calabra la classe 5B, indirizzo elettrotecnico. Una vera e propria rimpatriata con tante storie da raccontare e ricordi da rivivere tutti insieme con gioia e allegria.

Un gruppo unito, che grazie alla perseveranza di qualcuno e ai nuovi mezzi di comunicazione è riuscito a rimanere in contatto organizzando una serata memorabile. In tanti hanno lavorato nelle ferrovie dello stato, altri hanno preso strade diverse, ma tutti compatti hanno risposto alla chiamata per festeggiare una ricorrenza ed un passaggio importante della propria vita. Tanti gli episodi raccontati, alcuni simpatici e divertenti, di un tempo in cui si privilegiavano i rapporti umani, e ci si divertiva con poco. La serata si è conclusa con l'impegno di rivedersi presto per passare un altro momento di allegria e spensieratezza, nel ricordo di anni che rimarranno indelebili nella vita dei ragazzi della 5B.

Red