La Scuola che sperimenta e fa ricerca: il programma Erasmus del Fermi di Bagnara

Fermi Erasmus bagnaraIl LICEO FERMI di Bagnara Calabra ha ottenuto l'accreditamento all’attuazione del PROGETTO ERASMUS+ 2022-1- IT02- KA122-SCH-000076857 - “Fermi 4 CLIL – FosteringE-qu@lity and Resilience through Mobility for Innovation”.

Il progetto “Fermi 4 CLIL - FosteringE-qu@lity and Resilience through Mobility for Innovation” prevede mobilità per studenti (età minima 15 anni compiuti prima della partenza), accompagnati dai loro docenti, ed ha come obiettivi sia il miglioramento della performance di apprendimento sia il miglioramento delle competenze digitali e, non ultimo, quello delle lingue straniere. Destinatari del progetto saranno gli studenti dell'Istituto frequentanti le classi Prime, Seconde, Terze e Quarte delle sezioni A-B-F del corrente anno scolastico 2022/23, degli indirizzi Linguistico e Scientifico sedi LICEI Bagnara Calabra e Sant’Eufemia con competenze nelle lingue Spagnola, Francese e Inglese (almeno livello A2).

Il progetto prevede due mobilità di gruppo di breve periodo, la prima in Spagna con 15 studenti delle classi prime, seconde, del liceo linguistico e scientifico con partenza prevista per settembre 2023. La seconda mobilità in Francia, a cui parteciperanno 15 studenti delle classi quarte del liceo linguistico e scientifico, da attuarsi all’inizio del prossimo a.s. con partenza in settembre 2023.

Prima della partenza, per gli studenti selezionati verranno organizzate alcune attività preparatorie supervisionate da un docente tutor dell’Istituto Fermi, il quale le concorderà con il Team Erasmus (es: lettura di informazioni sul sistema scolastico estero, l'area di destinazione, contatti preliminari con famiglia ospitante e il tutor scolastico in Francia, in Spagna, ecc). Le esperienze vissute dai partecipanti durante la mobilità dovranno essere condivise con l’intera comunità scolastica di origine. La lingua veicolare del percorso progettuale sarà l’inglese e gli alunni coinvolti nel progetto si impegneranno a partecipare a tutte le attività progettuali antecedenti, concomitanti e successive alle attività di mobilità. Grazie alla frequenza scolastica nella scuola di destinazione, gli studenti impareranno a conoscere un sistema scolastico differente, dovranno interagire e relazionarsi con i pari in un contesto distante dal proprio e per loro non familiare, sviluppando le proprie competenze sociali e civiche e le capacità di adattamento attuando un confronto fra la realtà italiana e quella del paese ospitante.

Il Progetto Erasmus, precisa la DS del Fermi, prof.ssa Graziella Ramondino,rappresenta per la scuolaun’opportunità di cambiamento in una dimensione europea che stimola processi di innovazione e miglioramento promuovendo valori dell’inclusione e della tolleranza.Aggiunge, inoltre,che questo progetto di mobilità potrà favorire l’apprendimento linguistico degli studenti in contesti reali, dove la lingua è strumento comunicativo, favorendo così il plurilinguismo.Le attività previste rafforzeranno le competenze chiave di cittadinanza degli studenti anche in risposta al vissuto emotivo del momento storicoche l’istituzione scolastica del Fermi si è impegnata a sviluppare sulle competenze digitali DigComp.

In una società in continuo cambiamento, più mobile, multiculturale e digitale, i cittadini europei devono possedere conoscenze, abilità e competenze sempre migliori; trascorrere un periodo in un altro Paese per studiare, formarsi, lavoraree parlare altre due lingue, oltre alla lingua madre, dovrebbe diventare la norma.

Il programma Erasmus, continua a dire la DS Ramondino, si propone di contribuire alla crescita, all'occupazione, all'equità sociale e all'integrazione, nonché ai traguardi del quadro strategico dell'UE per l'istruzione e la formazione,al suo interno un forte accento viene posto su alcune priorità, in particolarela sostenibilità ambientale, la transizione verso il digitale, ma soprattutto la promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica.