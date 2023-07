Scarichi a mare e spiagge sporche, è polemica a Bagnara

scarichi a mare E' polemica a Bagnara, e come al solito a tenere banco sono i post ed i commenti sui social dei cittadini che evidenziano con foto e video il degrado e gli scarichi a mare in alcune zone del paese.

Come quasi sempre accade a fronteggiarsi sono i fan degli opposti schieramenti. Da una parte c'è chi chiede tempo <<per un Sindaco e una Giunta che gestisce il comune da poco più di un anno>>, dall'altra chi rimanda <<a colpe del passato e al mancato intervento delle amministrazioni che hanno gestito il paese negli ultimi anni>>. Qui le foto che un nostro lettore ci ha gentilmente inviato, le pubblichiamo affinchè si intervenga al più presto per risolvere il problema. Per quanto riguarda la pulizia della spiaggia non dovrebbe essere difficile, per gli scarichi a mare serve intervenire con idee chiare e determinazione. (Red)