A Pellegrina si punta sull'antico grano "secria" e sul pane tradizionale

secr

Si è svolto nei giorni scorsi il convegno sull'antico grano "secria" organizzato dall'associazione "Cittadinanza Attiva Pellegrina" in sinergia con il Gruppo azione locale Basso Tirreno Reggino e in collaborazione con il Gruppo panificatori pellegrinesi. L'evento, svoltosi nei locali dell'ex Agec in contrada Cava di Barano a Pellegrina, è stato molto partecipato e ha registrato gli interventi degli operatori del settore e delle istituzioni.