Da oggi saldi estivi anche a Bagnara Calabra

Mayoral - Bagnara Calabra Con data unica in quasi tutta Italia (fatta eccezione la provincia autonoma di Bolzano) prendono il via oggi i saldi estivi che, nella nostra Regione si protrarranno per 60 giorni fino al 4 settembre. Tra le imprese del settore c’è cauto ottimismo circa l’andamento di questa stagione di vendite estive. La novità di quest’anno è l’applicazione dal 1° luglio del nuovo Codice del Consumo che modifica le norme su sconti, promozioni, liquidazioni e saldi ed introduce per la prima volta una regolamentazione anche delle vendite online.

Per il presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate, «se, da un lato, la data unica nazionale vale ad evitare disomogeneità tra regioni limitrofe, dall’altro, considerato un ciclo delle stagioni completamente stravolto rispetto al recente passato, appare a nostro avviso eccessivamente anticipata e, come già successo per i saldi invernali, noi operatori del settore ci troveremo di fatto ad iniziare la vendita dei capi di stagione a prezzi di saldo». «In ogni caso – continua il presidente Labate - i saldi estivi rimangono di grande interesse sia per i commercianti sia per i clienti per i quali potranno rappresentare una vera opportunità, considerato il generale aumento dei costi e le previsioni di crescita dei listini delle prossime collezioni. Le previsioni nazionali per i saldi estivi 2023 sono in lieve aumento rispetto all’anno scorso ma, ovviamente, ogni territorio fa storia a sé considerando quanto differente sia tra una città e l’altra, anzi, tra una località e l’altra, per le caratteristiche peculiari di ciascuna area, l’incidenza del turismo nazionale ed internazionale».