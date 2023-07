Plastic Free Reggio Calabria: 5 kg di mozziconi di sigaretta rimossi dal lungomare Falcomatà

racclta mozziconiL’obiettivo era di battere il record raggiunto nell’ultimo appuntamento di cleanup dedicato ai mozziconi e organizzato nella stessa area già due anni fa e Plastic Free ci è riuscita alla grande, grazie alla fortissima partecipazione e allo spirito di squadra degli oltre trenta partecipanti all’evento che nel tardo pomeriggio di sabato 1 luglio hanno scelto di dedicarsi alla cura del territorio e della propria città sposando la causa dell’associazione.

Responsabilità sociale, consapevolezza e rispetto dell’ambiente sono state le parole chiave di questo weekend dedicato a Reggio, iniziato con l’apertura della nona edizione della NTC Summer League a margine della quale si è tenuto l’evento di Plastic Free. “La nostra famiglia in maglia blu sta crescendo a vista d’occhio, ai volontari di sempre se ne aggiungono di volta in volta di nuovi e ogni evento è una conquista per noi e per la città”, affermano i referenti reggini organizzatori dell’evento: Serena Pensabene, Ludovica Monteleone, Beatrice Romeo e Giovanni Mannuzza.

L’estate è arrivata e le spiagge reggine iniziano ad essere più popolate e frequentate. L’invito dell’associazione alla cittadinanza è di assumere comportamenti responsabili e più consapevoli per il rispetto dell’ambiente. Un gesto che appare insignificante, come gettare un singolo mozzicone per terra, ha in realtà un fortissimo impatto se si moltiplica per tutti gli abitanti del territorio. Plastic Free è già pronta a tornare in azione con un nuovo appuntamento nelle prossime settimane. Per restare aggiornati sulle novità e sulle prossime date si invita a seguire la pagina Instagram e il gruppo Facebook Plastic Free Calabria.