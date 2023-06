BAGNARA CALABRA Escursioni a "Petrachjana", ecco il programma di Luglio/Agosto 2023

Petrachjana - EscursioniQuello della "Lena" è uno dei tre promontori, il meno imponente, che caratterizzano Bagnara, oltre al “Rombolà” e al “Marturano”. Il suo piccolo altopiano è stato da sempre prezioso per un territorio così scosceso, la protezione che le derivava dall'essere delimitato da tre lati dall'acqua: la foce dello Sfalassà, il mare, e il torrente detto “U Vaiuni i Ribbuffu” all'epoca molto più impetuoso del rigagnolo che appare ora (i grossi ciottoloni levigati che si incontrano sparsi qua e la lo testimoniano) e con alle spalle la montagna, lo hanno reso un luogo sicuro per essere abitato già dai tempi del neolitico (alcuni frammenti ceramici rinvenuti anni fa lo confermano).

Nei secoli, come tutta Bagnara, il promontorio è stato di certo un punto strategico, basta affacciarsi per comprenderlo: un punto di controllo delle vie di transito, il grande sentiero di San Luca passa proprio sull'altro lato della valle Sfalassà, e per le rotte marine, lo stretto è li d'innanzi, nonchè approdo per i naviganti sfiniti dalle sue correnti e punto privilegiato d'incontro e di scambio lungo la costa calabrese tra le civiltà del mare e quelle della montagna! Le isole Eoliche sono all'orizzonte con quella che è stata la loro importante cultura e con la preziosa ossidiana tanto utile alla gente dei boschi. Oggi i costoni della "Lena" sono terrazzati e in buona parte abbandonati, mentre l'altopiano è caratterizzato dalla sua sistemazione tramite i cosiddetti "Lakki" (ampi terrazzamenti) parola che deriva dal greco antico Lakkus, che significa: fossa, probabilmente dovuto al fatto che questo tipo di soluzione era messa in atto per lo più nei fondi valle.

PietraIn questi appezzamenti, oltre allo zafferaneto, viene praticata la viticoltura, dove spicca la coltivazione dello Zibibbo, il pregiato vitigno dell'antico Egitto, per questo denominato moscato d'Alessandria, vi è poi un piccolo agrumeto, alcuni orti, un micro oliveto e poi tutto il resto giace in abbandono, sommerso dai rovi oramai già da molti anni, si trovano inoltre i resti, si presume risalenti al 600, di un' abitazione, forse adibita anche a palmento, lo testimonia la pietra di macina grezza posta al suo esterno. Il significato del termine “Lena” potrebbe essere quello descritto da Antonio Pisano sul suo dizionario dialettale Calabrese: forza, respiro, voglia di lavorare, volontà. Quel che hanno avuto i nostri padri nel curare queste terre così complicate e quel che ancora oggi hanno i signori Canfora, Minutolo, Bruno, Tripodi, e Iaria nel continuare con la stessa passione di sempre.

Per quanto riguarda "Petrachjana" il sentiero inizia al termine di via Pavia, dietro Casetta “Velardo“ a destra dell' incrocio con sentiero Ribbuffu e si conclude dopo circa un chilometro di cammino in salita, immettendosi sulla provinciale per Solano, altezza località Acquarangi, (la parte terminale non è agibile visto lo stato d'abbandono.) Da sempre il sentiero è stato soprattutto una delle direttrici di collegamento tra il mare e la montagna, tra le popolazioni costiere e quelle Aspromontane, via di fuga nella seconda guerra mondiale per scampare ai bombardamenti, percorso sacro sino ai nostri nonni che cantando e pregando, quando era il momento, da qui (ccurciandu u caminu) si incamminavano verso Polsi, per onorare la madonna della Montagna, e ancora da qui le intrepide Bagnarote con in testa ceste gravide di ogni ben di Dio si avventuravano per i loro scambi commerciali con i popoli delle terre interiori.

Oggi c'è un nuovo fermento a "Petrachjana", c'è la voglia di rianimare queste terre con il rercupero e la coltivazione di alcuni terreni da anni abbandonati. Così come si punta al turismo enogastronomico ed escursionistico. L'azienda agricola "Rasulei" e la Coperativa Agricola "Terre della Costa Viola", in collaborazione con la Pro Loco di Bagnara Calabra, ed il sostegno di "Bacco" e "U Pastaru", propongono un calendario di escursioni a "Petrachjana" nei mesi di Luglio e Agosto, con la chicca di un concerto in vigna curato dal Maestro Raffaele Cacciola.

Rocco Iaria

Di seguito pubblichiamo la locandina con il programma delle escursioni.