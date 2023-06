SCILLA Per Chianalea fiori e piante dall'Associazione di promozione sociale "Chianalea"

Chianalea Scilla L'associazione "Promozione sociale Chianalea" ha adottato un'area di verde pubblico di proprietà del Comune nel borgo di Chianalea. La zona è compresa tra la Strada statale 18 e via De Marco. L'affidamento, come si legge nella determina a firma del responsabile dell'area tecnica del Comune Ferdinando Laruffa, è della durata di due anni e potrà essere rinnovato per ulteriori due anni, previa richiesta dell'affidatario.

<<Le aree affidate - si legge nella determinazione del responsabile del servizio comunale - non potranno in alcun caso essere ggetto di inibizioni o limitazioni dell'uso da parte del pubblico>>. Il neonato sodalizio, costituistosi a Gennaio 2023, ha l'obiettivo di curare il caratteristico borgo di Chianalea e di promuvere le attività culturali. I soci dell'associazione oltre a tenere pulito il quartiere hanno acquistato 150 piantine e le hanno donate ai residenti. Questi li hanno sistemati nei balconi e nelle finestre che si affacciano nelle caratteristiche vie del borgo. <<Per i mesi estivi - spiega il presidente dell'associazione promozione sociale Chianalea Mimmo Bova - e in attesa di accogliere al meglio il numeroso afflusso di turisti e per questo motivo abbiamo pensato di rendere Chianalea più colorata e più bella. Questa è solo una delle tante iniziative che sono state previste dalla nostra associazione per rendere più bello e accogliente il nostro borgo di Chianalea.

L'area a verde pubblico che è stata affidata all'associazione sarà ripulita e saranno sistemate delle piante e dei fiori. Il progetto realizzato dai membri del sodalizio prevede che anche l'arco dell'entrata della vecchia galleria sarà abbellito con dei fiori. Grazie al regolamento comunale per l'affidamento in favore di soggetti prvati o pubblici della manutenzione e sistemazione di aree a verde pubblico, sono stati in tanti a richiedere l'adozione di alcune zone del paese. Di recente alcuni alunni della scuola primaria dell'istituto comprensivo "Raffaele Piria" hanno adottato le piante poste all'entrata di Palazzo San Rocco. La Pro Loco cittadina, invece l'aiuola di Piazza San Rocco. (t.f.)