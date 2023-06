BAGNARA CALABRA Nasce il gruppo dei "Panificatori Pellegrinesi"

Panificatori PellegrinesiIl borgo Pellegrina, in agro del Comune di Bagnara Calabra, vanta una lunga e sapiente tradizione panificatoria, tramandata di generazione in generazione. I Panificatori Pellegrinesi, forti di questa eredità, comunicano, col presente, di essersi costituiti in gruppo per portare avanti un’idea comune che - di concerto con l’Associazione “Cittadinanza Attiva Pellegrina”, promotrice del progetto (che gode del partenariato del GalBaTir) di recupero dell’antica specie di grano autoctono denominato “Secria”, un tempo coltivato nelle nostre colline – possa stimolare una nuova filiera produttiva “antica ma allo stesso tempo moderna”, generando un circolo virtuoso di tradizioni, saperi e cultura da preservare e tramandare nel tempo.

La presenza di tutti i panificatori, in supporto all’operato dell’Associazione, scaturisce dalla piena condivisione del progetto ritenuto un volano determinante per far conoscere alle generazioni odierne e future, la tradizione e la cultura identitaria di Pellegrina e del suo “Pane Antico”, fatto di grano autoctono e sapiente maestria, nella consapevolezza che in un mondo produttivo che volge lo sguardo alla sola industrializzazione, il ritorno alla genuina semplicità dei prodotti diviene un valore aggiunto, nell’ottica della riscoperta di una tradizione rivisitata in chiave moderna.

Pellegrina di Bagnara Calabra - Panificatori Pellegrinesi

Cardona Alfredo

Gramuglia Carmine

Gramuglia Giuseppe

Latella Giovanna

Oliveri Domenico

Ottinà Giuseppa

Ottinà Maria

Tenuta Elio

Pane 1